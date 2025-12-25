Проверки на границе — сколько денег можно будет вывезти из Украины в 2026

Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие украинцы пересекают границу с наличными средствами. Беспрепятственный выезд возможен с определенной суммой, а превышение установленного лимита приведет к дополнительным процедурам. Возникает вопрос, сколько денег можно будет вывозить из Украины с января 2026 года.

Об этом говорится на официальном сайте Национального банка.

Реклама

Читайте также:

Вывоз валюты из Украины в 2026

Украинским законодательством не установлены ограничения на вывоз наличных за границу, то есть разрешается перемещать любую сумму. Однако лишних хлопот избежать не удастся, поскольку наши граждане должны осуществлять обязательное декларирование в случае превышения лимита.

"Физические лица-резиденты осуществляют перемещение наличной валюты за пределы Украины в общей сумме, не превышающей на день вывоза 10 000 евро в эквиваленте, без представления подтверждающих документов", — уточнили на сайте НБУ.

Другими словами, если денег будет много — более 10 000 евро — придется их задекларировать и предоставить документы, подтверждающие источники происхождения. Это могут быть выписки из банка о снятии физическим лицом наличных с собственных счетов или справки об осуществлении валютно-обменной операции.

Штраф за уклонение от декларирования

Таможенный кодекс Украины содержит статью 471, которая предусматривает финансовую ответственность для граждан за недекларирование валютных ценностей, перемещаемых через государственную границу Украины. Нарушителям придется заплатить 20% от суммы, которая превышает установленный законом лимит.

Например, если человек пытается вывезти 15 000 евро в эквиваленте (допускается любая валюта), то штраф наложат на 5 000 евро (именно столько нужно задекларировать). Получается, финансовая санкция составит 1 000 евро.

Напомним, незаконный выезд за границу не лишает украинцев права на наследство. Для выхода из ситуации необходимо обратиться в консульство и составить доверенность на своего представителя в Украине.

Также мы писали, что в 2025 году для поездки в Польшу украинцам хватало загранпаспорта. Однако с 2026-го заработают новые правила пересечения внешней границы Европейского Союза.