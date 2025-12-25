Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Вывоз наличных за границу — с какой суммой будут выпускать в 2026

Вывоз наличных за границу — с какой суммой будут выпускать в 2026

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 18:35
Проверки на границе — сколько денег можно будет вывезти из Украины в 2026
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие украинцы пересекают границу с наличными средствами. Беспрепятственный выезд возможен с определенной суммой, а превышение установленного лимита приведет к дополнительным процедурам. Возникает вопрос, сколько денег можно будет вывозить из Украины с января 2026 года.

Об этом говорится на официальном сайте Национального банка.

Реклама
Читайте также:

Вывоз валюты из Украины в 2026

Украинским законодательством не установлены ограничения на вывоз наличных за границу, то есть разрешается перемещать любую сумму. Однако лишних хлопот избежать не удастся, поскольку наши граждане должны осуществлять обязательное декларирование в случае превышения лимита.

"Физические лица-резиденты осуществляют перемещение наличной валюты за пределы Украины в общей сумме, не превышающей на день вывоза 10 000 евро в эквиваленте, без представления подтверждающих документов", — уточнили на сайте НБУ.

Другими словами, если денег будет много — более 10 000 евро — придется их задекларировать и предоставить документы, подтверждающие источники происхождения. Это могут быть выписки из банка о снятии физическим лицом наличных с собственных счетов или справки об осуществлении валютно-обменной операции.

Штраф за уклонение от декларирования

Таможенный кодекс Украины содержит статью 471, которая предусматривает финансовую ответственность для граждан за недекларирование валютных ценностей, перемещаемых через государственную границу Украины. Нарушителям придется заплатить 20% от суммы, которая превышает установленный законом лимит.

Например, если человек пытается вывезти 15 000 евро в эквиваленте (допускается любая валюта), то штраф наложат на 5 000 евро (именно столько нужно задекларировать). Получается, финансовая санкция составит 1 000 евро.

Напомним, незаконный выезд за границу не лишает украинцев права на наследство. Для выхода из ситуации необходимо обратиться в консульство и составить доверенность на своего представителя в Украине.

Также мы писали, что в 2025 году для поездки в Польшу украинцам хватало загранпаспорта. Однако с 2026-го заработают новые правила пересечения внешней границы Европейского Союза.

декларация граница деньги валюта выезд за границу
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации