Деньги за въезд в Польшу — сколько придется платить украинцам в 2026 году

Мужчина проходит паспортный контроль на границе. Фото: УНИАН

В 2025 году украинцы смогут без проблем пересекать границу с Польшей — для этого достаточно иметь действующий загранпаспорт. Однако уже в 2026 году правила должны измениться.

О том, сколько нужно будет заплатить украинцам за въезд в Польшу в 2026 году, отмечается на сайте ETIAS.COM.

Когда изменятся правила въезда в страны ЕС для украинцев

Европейский Союз официально запустил систему Entry/Exit System (EES). Она касается всех граждан третьих стран, включая украинцев, которые путешествуют в Шенгенскую зону без визы или по краткосрочным визам.

Важно, что введение EES не предусматривает дополнительных оплат и не меняет процедуру пересечения границы. Единственное требование — сдача биометрических данных, в частности фотографии и отпечатков пальцев. На границе с Польшей уже начали собирать эти данные, что иногда вызывает задержки. Полная интеграция системы ожидается до 10 апреля 2026 года.

Когда и сколько будут платить украинцы за въезд в Польшу

Со следующего года условия пересечения границ со странами ЕС (в том числе с Польшей) для украинцев немного усложнятся из-за запуска системы ETIAS, который планируется в конце 2026 года.

Это не виза, а электронное разрешение на путешествие, которое позволит находиться в ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода. Чтобы его получить нужно:

Заполнить онлайн-заявку на официальном сайте или через мобильное приложение. Предоставить паспортные и контактные данные, информацию об образовании, работе и ответы на вопросы безопасности. Оплатить сбор 20 евро (не касается лиц до 18 и старше 70 лет).

Большинство заявок будут обрабатываться от нескольких минут до 96 часов, в более сложных случаях срок ожидания может достигать 30 дней. Разрешение будет действительным три года или до окончания срока действия паспорта. Без ETIAS перевозчики могут не разрешить посадку, а пограничники — отказать во въезде.

Система ETIAS будет охватывать все страны Шенгенской зоны, а также Болгарию, Румынию, Кипр и другие государства, которые присоединятся к Шенгену в будущем, включая микрогосударства Европы.

