Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Плата за въезд в Польшу — что изменится для украинцев в 2026 году

Плата за въезд в Польшу — что изменится для украинцев в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 08:20
Деньги за въезд в Польшу — сколько придется платить украинцам в 2026 году
Мужчина проходит паспортный контроль на границе. Фото: УНИАН

В 2025 году украинцы смогут без проблем пересекать границу с Польшей — для этого достаточно иметь действующий загранпаспорт. Однако уже в 2026 году правила должны измениться.

О том, сколько нужно будет заплатить украинцам за въезд в Польшу в 2026 году, отмечается на сайте ETIAS.COM.

Реклама
Читайте также:

Когда изменятся правила въезда в страны ЕС для украинцев

Европейский Союз официально запустил систему Entry/Exit System (EES). Она касается всех граждан третьих стран, включая украинцев, которые путешествуют в Шенгенскую зону без визы или по краткосрочным визам.

Важно, что введение EES не предусматривает дополнительных оплат и не меняет процедуру пересечения границы. Единственное требование — сдача биометрических данных, в частности фотографии и отпечатков пальцев. На границе с Польшей уже начали собирать эти данные, что иногда вызывает задержки. Полная интеграция системы ожидается до 10 апреля 2026 года.

Когда и сколько будут платить украинцы за въезд в Польшу

Со следующего года условия пересечения границ со странами ЕС (в том числе с Польшей) для украинцев немного усложнятся из-за запуска системы ETIAS, который планируется в конце 2026 года.

Это не виза, а электронное разрешение на путешествие, которое позволит находиться в ЕС до 90 дней в течение 180-дневного периода. Чтобы его получить нужно:

  1. Заполнить онлайн-заявку на официальном сайте или через мобильное приложение.
  2. Предоставить паспортные и контактные данные, информацию об образовании, работе и ответы на вопросы безопасности.
  3. Оплатить сбор 20 евро (не касается лиц до 18 и старше 70 лет).

Большинство заявок будут обрабатываться от нескольких минут до 96 часов, в более сложных случаях срок ожидания может достигать 30 дней. Разрешение будет действительным три года или до окончания срока действия паспорта. Без ETIAS перевозчики могут не разрешить посадку, а пограничники — отказать во въезде.

Система ETIAS будет охватывать все страны Шенгенской зоны, а также Болгарию, Румынию, Кипр и другие государства, которые присоединятся к Шенгену в будущем, включая микрогосударства Европы.

Ранее мы писали, что украинцам грозят крупные штрафы и конфискация посылок из-за границы, если не соблюдать правила таможни. При покупках за границей или получении подарков от родственников стоит помнить, что все проходит таможенный контроль.

Также мы рассказывали, что во время путешествий за границу могут возникнуть проблемы с деньгами. Например, в Польше для въезда нужно иметь минимальную сумму в кошельке — без этого вас могут не пропустить.

Польша граница деньги украинцы в Польше выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации