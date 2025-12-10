Финансовые проблемы на границе с Польшей — какую сумму наличных надо иметь в январе

Автомобильные очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Во время выезда за границу возможны проблемы, связанные с деньгами. Украинцы в Польше знают, что нужно иметь в кошельке, дабы беспрепятственно въехать на территорию государства. Без минимального денежного обеспечения наших граждан и других иностранцев могут не пропустить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая сумма наличных нужна для пересечения границы с Польшей в январе 2026 года.

Сколько денег наличными брать в Польшу

Некоторые украинцы могут по-минимуму пользоваться наличными деньгами, держа все финансы на банковских счетах. Однако для пересечения польской границы придется снять немного банкнот, иначе проезд могут ограничить. И совсем неважно, какую валюту брать в дорогу — гривны, евро, доллар или злотые.

Польские пограничники могут проверить, является ли иностранец платежеспособным, то есть хватит ли средств в его кошельке на весь период запланированного пребывания за границей. Согласно данным специализированного портала 24 Meridian, достаточно иметь:

300 злотых — если путешествие продлится до трех дней включительно;

по 75 злотых — на каждый день поездки, если она продлится более трех дней.

Отдельно надо учесть деньги на возвращение в случае отсутствия обратного билета. Минимальная сумма зависит от места жительства иностранца. Например, для гражданина соседнего с Польшей государства — 200 злотых, для путешественника из страны ЕС — 500 злотых, в других случаях — 2 500 злотых.

Деньги для въезда в Украину

Подтверждение платежеспособности — не сугубо европейская практика. В Украине подобное требование действует в соответствии со статьей 9 Закона "О пограничном контроле". В ней говорится, что работники пункта пропуска могут выяснять наличие минимального денежного обеспечения в иностранца при осуществлении проверки второй линии.

Минимальная сумма наличных денег для въезда тоже установлена (постановление Кабинета Министров от 4 декабря 2013 года № 884). Чтобы не возникло проблем, необходимо запастись 20-кратным размером прожиточного минимума для путешествия на месяц. В декабре 2025 года речь идет о сумме 60 560 грн, в январе 2026-го — 64 180 грн.

