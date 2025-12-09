Видео
Україна
Популярные запросы

Главная Экономика Польские супермаркеты будут закрыты в декабре — график работы

Польские супермаркеты будут закрыты в декабре — график работы

Дата публикации 9 декабря 2025 11:25
Как будут работать магазины в Польше — рабочие и выходные в декабре 2025
Продуктовый супермаркет в Польше. Фото: Google Maps

Во время посещения ЕС, в частности Польши, в украинцев может вызвать удивление правило так называемой "воскресной торговли" (handlowa niedziela). Оно предусматривает запрет торговли в коммерческих заведениях в последний день недели. Однако декабрь принесет изменения в графике работы магазинов и супермаркетов.

Об этом рассказали на специализированном портале inPoland.

Как будут работать магазины в Польше

Согласно Закону об ограничении торговли в воскресенье и праздничные дни, а также в некоторые другие дни от 10 января 2018 года, в Польше действует запрет на осуществление коммерческой торговли в воскресенье. Правило распространяется также на поручение подобной работы наемным сотрудникам.

Однако в декабре график деятельности изменится. Три недели подряд воскресенье будет полноценным рабочим днем, а именно 7, 14 и 21 декабря. Тогда двери для потребителей откроют крупные магазины, супермаркеты, дискаунтеры, торговые центры и другие заведения.

В то же время необходимо знать, что три дня подряд — 24, 25 и 26 декабря — большинство магазинов в Польше традиционно будут закрытыми. Это предусмотрено списком официальных нерабочих дней, который также функционировал в Украине до начала полномасштабной войны.

Необходимо заранее запастись всеми необходимыми товарами, хотя некоторые заведения останутся открытыми в праздники. Например, франчайзинговые точки вроде Żabka, автозаправки, аптеки, пекарни, сувенирные лавки, супермаркеты на вокзалах и аэропортах, небольшие частные магазинчики.

Контроль за деньгами украинцев в Польше

Ранее мы рассказывали, что с 1 января 2026 года налоговая служба Польши начнет отслеживать движение средств на банковских счетах украинцев и получать подробные сведения о карточных переводах. Мониторинг и проверки могут задеть лиц, которые в течение календарного года:

  • превысили лимит расходов в 25 000 евро (касается предпринимателей);
  • получили на счет более 30 000 злотых.

Усиленный контроль платежей якобы должен противодействовать "серым" финансовым схемам, незарегистрированной бизнес-деятельности, уклонению от декларирования доходов и уплаты налогов. Контролирующий орган будет получать от банков идентификационные данные лиц, номера их счетов, суммы депозитов и переводов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году спрос на иностранных сотрудников в Польше будет расти, например, в сферах строительства, производства, логистики, услуг, ІТ и пр. А работодатели будут предлагать немного выше зарплаты.

Также мы писали, что с 24 декабря работодателей в Польше обяжут соблюдать новые правила. Они должны сразу раскрывать предложенную зарплату, но не смогут спрашивать у кандидатов их предыдущий доход.

Польша магазины Рождество украинцы в Польше супермаркет
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
