Контроль банковских переводов — что изменится для украинцев в Польше с 1 января

Банковская карта в руке. Фото: Pexels

Украинцев в Польше предупредили об изменениях, которые коснутся банковских платежей. С 1 января 2026 года налоговая служба начнет получать подробную информацию о карточных переводах и отслеживать предпринимателей, которые потратили в течение года определенную сумму средств. Плюс возможны проблемы для физических лиц с незадекларированными доходами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким изменениям готовиться украинцам в Польше с 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Усиленный контроль предпринимателей

Согласно информации на специализированном портале Gremi Personal (компания по трудоустройству в Польше), украинским предпринимателям придется следить за движением денег на банковских счетах. Ведь с 1 января начнут действовать новые правила, призванные противодействовать "серым" финансовым схемам.

Предполагается, что банковские учреждения будут передавать налоговикам данные обо всех карточных операциях представителей бизнеса. А если общая сумма расходов по карте превысит годовой лимит в 25 000 евро (около 105 000 злотых), то контролирующий орган об этом узнает.

Налоговая начнет получать такую информацию о клиентах банков:

идентификационные сведения;

номера связанных счетов;

суммы депозитов и платежей.

"Цель этих изменений — борьба с "серой" экономикой и повышение прозрачности финансовых операций. Государство стремится убедиться, что доходы, с которых осуществляются расходы, были задекларированы и обложены налогом", — уточнили на портале.

В то же время украинцев заверили, что людям, которые ведут деятельность официально, платят налоги, не получают деньги "в конверте" и не переводят крупные суммы без подтверждения источника, ничего не грозит. Попасть под проверку могут только недобросовестные предприниматели, которым есть что скрыть от налоговиков.

Большие поступления на карту

Также контролирующий орган запланировал системный мониторинг счетов физических лиц — за пять предыдущих лет. Блогер и эксперт в вопросах "заграницы" Сергей Пех рассказал на собственном YouTube-канале, что с 1 января польская налоговая будет отслеживать движения средств на банковских карточках.

Если человеку в течение календарного года поступит на счет более 30 000 злотых (а это 2 500 злотых ежемесячно), контролирующий орган проверит, была ли сумма задекларирована и обложена налогом. В случае превышения лимита без декларации придется заплатить дополнительные деньги (ставку 19% плюс штрафы за просрочку).

Напомним, с 24 декабря польские работодатели будут обязаны указывать в вакансиях предложенную кандидатам зарплату. Плюс им запретят спрашивать о предыдущем доходе на должности.

Также мы писали, что украинцев могут не пустить в Польшу на границе из-за проблем с валютой. Во-первых, в случае отсутствия минимальной суммы наличных, во-вторых, если не будет письменной декларации.