Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Рахунки українців у Польщі під наглядом податкової — що зміниться

Рахунки українців у Польщі під наглядом податкової — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 14:05
Контроль банківських переказів — що зміниться для українців у Польщі з 1 січня
Банківська карта в руці. Фото: Pexels

Українців у Польщі попередили про зміни, які торкнуться банківських платежів. З 1 січня 2026 року податкова служба почне отримувати детальну інформацію про карткові перекази і відстежувати підприємців, які витратили протягом року певну суму коштів. Плюс можливі проблеми для фізичних осіб, які не задекларували доходи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до яких змін готуватися українцям у Польщі з 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Посилений контроль підприємців

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі Gremi Personal (компанія з працевлаштування в Польщі), українським підприємцям доведеться слідкувати за рухом коштів на банківських рахунках. Адже з 1 січня почнуть діяти нові правила, покликані протидіяти "сірим" фінансовим схемам.

Передбачається, що банківські установи будуть передавати податківцям дані про всі карткові операції представників бізнесу. А якщо загальна сума витрат по карті перевищить річний ліміт у 25 000 євро (близько 105 000 злотих), то контролюючий орган про це дізнається.

Податкова почне отримувати таку інформацію про клієнтів банків:

  • ідентифікаційні відомості;
  • номери пов’язаних рахунків;
  • суми депозитів і платежів.

"Мета цих змін — боротьба з "сірою" економікою та підвищення прозорості фінансових операцій. Держава прагне переконатися, що доходи, з яких здійснюються витрати, були задекларовані й оподатковані", — уточнили на порталі.

Водночас українців запевнили, що особам, які ведуть діяльність офіційно, сплачують податки, не отримують гроші "в конверті" та не переказують великі суми без підтвердження джерела, нічого не загрожує. Потрапити під перевірку можуть лише недобросовісні підприємці, які мають що приховати від податківців.

Великі надходження на карту

Також контролюючий орган запланував системний моніторинг рахунків фізичних осіб — за п’ять попередніх років. Блогер та експерт у питаннях "закордону" Сергій Пех розповів на власному YouTube-каналі, що з 1 січня польська податкова буде відслідковувати рухи коштів на банківських картках.

Якщо людині протягом календарного року надійде на рахунок більше 30 000 злотих (а це 2 500 злотих щомісяця), контролюючий орган перевірить, чи була сума задекларована та оподаткована. В разі перевищення ліміту без декларації доведеться заплатити додаткові кошти (ставку 19% плюс штрафи за прострочення).

Нагадаємо, з 24 грудня польські роботодавці будуть зобов’язані вказувати у вакансіях запропоновану кандидатам зарплату. Плюс їм заборонять питати про попередній дохід на посаді.

Також ми писали, що українців можуть не пустити в Польщу на кордоні через проблеми з валютою. По-перше, в разі відсутності мінімальної суми готівки, по-друге, якщо не буде письмової декларації.

Польща Податкова служба грошові перекази українці в Польщі банківські рахунки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації