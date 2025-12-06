Контроль банківських переказів — що зміниться для українців у Польщі з 1 січня

Банківська карта в руці. Фото: Pexels

Українців у Польщі попередили про зміни, які торкнуться банківських платежів. З 1 січня 2026 року податкова служба почне отримувати детальну інформацію про карткові перекази і відстежувати підприємців, які витратили протягом року певну суму коштів. Плюс можливі проблеми для фізичних осіб, які не задекларували доходи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до яких змін готуватися українцям у Польщі з 2026 року.

Посилений контроль підприємців

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі Gremi Personal (компанія з працевлаштування в Польщі), українським підприємцям доведеться слідкувати за рухом коштів на банківських рахунках. Адже з 1 січня почнуть діяти нові правила, покликані протидіяти "сірим" фінансовим схемам.

Передбачається, що банківські установи будуть передавати податківцям дані про всі карткові операції представників бізнесу. А якщо загальна сума витрат по карті перевищить річний ліміт у 25 000 євро (близько 105 000 злотих), то контролюючий орган про це дізнається.

Податкова почне отримувати таку інформацію про клієнтів банків:

ідентифікаційні відомості;

номери пов’язаних рахунків;

суми депозитів і платежів.

"Мета цих змін — боротьба з "сірою" економікою та підвищення прозорості фінансових операцій. Держава прагне переконатися, що доходи, з яких здійснюються витрати, були задекларовані й оподатковані", — уточнили на порталі.

Водночас українців запевнили, що особам, які ведуть діяльність офіційно, сплачують податки, не отримують гроші "в конверті" та не переказують великі суми без підтвердження джерела, нічого не загрожує. Потрапити під перевірку можуть лише недобросовісні підприємці, які мають що приховати від податківців.

Великі надходження на карту

Також контролюючий орган запланував системний моніторинг рахунків фізичних осіб — за п’ять попередніх років. Блогер та експерт у питаннях "закордону" Сергій Пех розповів на власному YouTube-каналі, що з 1 січня польська податкова буде відслідковувати рухи коштів на банківських картках.

Якщо людині протягом календарного року надійде на рахунок більше 30 000 злотих (а це 2 500 злотих щомісяця), контролюючий орган перевірить, чи була сума задекларована та оподаткована. В разі перевищення ліміту без декларації доведеться заплатити додаткові кошти (ставку 19% плюс штрафи за прострочення).

Нагадаємо, з 24 грудня польські роботодавці будуть зобов’язані вказувати у вакансіях запропоновану кандидатам зарплату. Плюс їм заборонять питати про попередній дохід на посаді.

Також ми писали, що українців можуть не пустити в Польщу на кордоні через проблеми з валютою. По-перше, в разі відсутності мінімальної суми готівки, по-друге, якщо не буде письмової декларації.