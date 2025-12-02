Відео
Головна Економіка Проблеми на польському кордоні — чому розвертають через гроші

Проблеми на польському кордоні — чому розвертають через гроші

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 17:12
Гроші на кордоні з Польщею — чому фінанси можуть викликати проблеми в грудні
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Спроба перетнути кордон із Польщею може виявитися невдалою. Не всі українці знають, які проблеми, пов'язані з готівковими коштами, чатують у пункті пропуску. Необхідно розібратися з митними правилами, готуючись до виїзду з України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому перетин польського кордону може обернутися провалом через гроші.

Читайте також:

Мінімальна сума для в'їзду в Польщу

Комусь може видатися дивною вимога підтверджувати свою платоспроможність на кордоні. Поляки можуть не пропустити іноземців, які не взяли в подорож достатню суму готівки в будь-якій валюті.

Дійсно, щоб безперешкодно виїхати з України, нашим громадянам необхідно заздалегідь зняти з банківського рахунку принаймні мінімально допустиму суму. Готівки має вистачити на весь час запланованого перебування в Польщі.

Згідно з даними спеціалізованого порталу 24 Meridian, якщо поїздка триватиме від 1 до 3 днів, достатньо мати 300 злотих. Якщо довше, потрібно накопичити 72 злотих на кожен день. Ця сума не включає витрати на дорогу додому в разі відсутності зворотного залізничного чи автобусного квитка.

Вивезення готівки за кордон

Митне законодавство дозволяє українцям вивозити будь-яку готівкову суму. Обмежень не існує, однак є потреба декларувати кошти і підтвердити джерело їх походження. Інакше загрожують неприємні штрафні санкції.

"Без письмового декларування митному органу фізичні особи можуть переміщувати через кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро", — зазначили фахівці Державної митної служби.

Виходить, якщо людина планує перебратися в Польщу з великою сумою готівки, вона повинна здійснити письмове декларування на кордоні. Відмова загрожує блокуванням проїзду, а навмисне ухилення — штрафом у розмірі 20% від суми перевищення ліміту.

Аби уникнути проблем у пункті пропуску, необхідно слідкувати за власними фінансами. Недостатня сума готівки призведе до недопуску через кордон, а надмірний розмір валютних цінностей — до значних санкцій та навіть конфіскації коштів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть виїхати в Польщу з непогашеною судимістю, однак лише у випадку, якщо до них не застосували обмежувальні заходи в рамках відкритого кримінального провадження.

Також ми писали, що Укрзалізниця запустить кілька нових міжнародних потягів у грудні 2025 року. Подорожі в Німеччину стануть зручнішими завдяки одній пересадці в польському Перемишлі або Хелмі.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
