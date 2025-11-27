Укрзалізниця запустить нові поїзди і не тільки — які зміни чекають пасажирів у грудні

Поїзд УЗ. Фото: Новини.LIVE

Український залізничний перевірник представив новий графік руху на 2025-2026 роки, який набуде чинності 14 грудня. Відповідно до нього Укрзалізниця планує запустити понад 10 нових поїздів і покращити чинні маршрути.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до яких змін варто готуватися пасажирам УЗ найближчим часом.

Реклама

Читайте також:

Які поїзди запустить Укрзалізниця

Всього передбачається поява восьми внутрішніх і трьох міжнародних сполучень. Компанія поставила собі мету збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20%, а в річному розрізі — запропонувати пасажирам додатково 2 млн місць. В переліку нових маршрутів ключовими є:

поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове — Чоп;

поїзд №33/34 Кривий Ріг — Івано-Франківськ;

поїзд №113/114 Харків — Ужгород.

До всього, регіональний поїзд Львів — Ворохта почне курсувати на постійній основі, бо рейс довів свою затребуваність для львів'ян, особливо у пік сезону, коли туристи їдуть на відпочинок у Буковель. Всі квитки на дати після 14 грудня вже доступні для купівлі в мобільному застосунку УЗ і на офіційному сайті.

Тактовий рух між Києвом та Львовом

Інша хороша новина стосується ажіотажного маршруту Київ — Львів — Київ. У графіку на 2026 рік передбачено запровадження так званого тактового руху поїздів між двома українськими містами. Це означає, що залізничний транспорт курсуватиме за стабільним і повторюваним розкладом — щогодини.

Подібна модель сполучення буде діяти протягом року з певними виключеннями для "позапікового" періоду. Нововведення допоможе спростити подорожі нашим громадянам і рівномірно розподілити пасажиропотік. Тактовий рух — не диковинка для України, оскільки цю систему руху давно реалізують на Kyiv City Express.

Рейси новозбудованою євроколією

З вересня 2025 року почали курсувати прямі пасажирські поїзди з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта новоствореною колією європейського стандарту. А згодом на маршруті Ужгород — Відень з’явиться нічний поїзд №7/346 — 347/8 у складі спальних вагонів. Його маршрут:

відправлення з Ужгорода о 23:19;

прибуття до Відня о 8:53;

зворотне відправлення з Відня о 19:08;

прибуття до Ужгорода о 6:15.

"Таким чином, час у дорозі між Австрією та Україною є навіть менш тривалим, аніж подорож від Ужгорода до Києва. У Будапешті поїзд матиме зупинку на станції Феріхедь із виходом до міжнародного аеропорту імені Ференца Ліста", — уточнили в Укрзалізниці.

Також залізничний перевізник передбачив пряме сполучення між Берегово і Будапештом. Починаючи з 14 грудня, поїзд №36/35,32/37 Будапешт — Ньїредьгаза — Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп.

Подорожі до Німеччини

Завдяки запуску нових сполучень українці зможуть добратися до Німеччини всього з однією пересадкою в Польщі. Зокрема передбачені такі рейси:

поїзд №51К Київ — Перемишль;

поїзд №63/64 Харків — Перемишль;

поїзд №31/32 Запоріжжя — Перемишль;

поїзд №119/120 Дніпро — Холм (з двома пересадками).

До Берліна пасажири зможуть доїхати нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно.

Нагадаємо, Укрзалізниця дозволяє брати до 36 кг багажу безоплатно, а за надлишок до 50 кг потрібно доплатити. Заборонено перевозити небезпечні речовини, зброю, диких тварин та інші шкідливі речі.

Також ми писали, що ціни на квитки Укрзалізниці різняться залежно від дня тижня. Найдешевші рейси — у вівторок і середу, найдорожчі — у п’ятницю та неділю. Продаж відкривається за 20 днів до відправлення.