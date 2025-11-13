В посадці можуть відмовити — що заборонено перевозити в потягах УЗ

Люди з речами біля поїзда. Фото: УНІАН

Залізничний транспорт залишається одним із найшвидших і зручних способів пересування Україною. Потягами щодня користуються тисячі українців. Однак в Укрзалізниці існують чіткі правила щодо перевезення багажу, а тому взяти з собою у вагон можна далеко не все.

Про те, з яким багажем пасажиру можуть відмовити в посадці на потяг, зазначається у правилах перевезення Укрзалізниці.

Що пасажири Укрзалізниці можуть брати з собою в потяг

Пасажир може взяти багаж загальною вагою до 50 кг. Безплатно дозволяється перевозити до 36 кг, а за кожен кілограм понад цю норму, але до 50 кг, стягується плата за тарифом перевезення багажу. Ці правила діють для всіх типів квитків: дитячих, пільгових, стандартних та безоплатних.

Розмір багажу у трьох вимірах не повинен перевищувати 200 см, а речі понад 50 кг у пасажирських вагонах перевозити заборонено. Електронну, відео- та аудіотехніку можна брати з собою, якщо її вага не перевищує 50 кг, а розміри укладаються у межах 200 см.

Ручний багаж слід розміщувати у спеціально відведених місцях, і пасажир сам несе відповідальність за його збереження. Додатково безплатно можна брати:

сумочку;

портфель;

фото- або відеокамеру;

спортивний інвентар, наприклад лижні палиці, сноуборд або вудки.

Що заборонено брати з собою у потяг у 2025 році

Згідно з правилами перевезення пасажирів, певні предмети не допускаються до ручного багажу. Перед поїздкою важливо ознайомитися з правилами Укрзалізниці щодо габаритів та вмісту ручно поклажі, а також зі списком заборонених предметів у пасажирських вагонах. У ручній поклажі не можна перевозити:

диких тварин;

речі, що можуть забруднити або пошкодити багаж інших пасажирів;

зброю (крім спеціальних випадків, наприклад службової чи мисливської);

вибухові, отруйні, легкозаймисті, самозаймисті, радіоактивні та смердючі речовини, включно з бензином, гасом, ацетоном та спиртом тощо.

Правила перевезення домашніх улюбленців у 2025 році

Домашніх тварин можна перевозити тільки у спеціальних переносках, оплачуючи проїзд та маючи ветеринарний паспорт із щепленнями. Дозволяються лише ті тварини, які не становлять небезпеки для інших пасажирів.

Собаки великих порід (вище 45 см у холці) перевозяться у наморднику та на повідцеві, максимум дві особини в окремому купе, при цьому пасажир оплачує вартість не зайнятих місць у купе, крім пільгових категорій громадян.

Собаки-поводирі для людей із порушенням зору перевозяться безплатно. За перевезення інших тварин, таких як великі собаки, дрібні кімнатні тварини та декоративні птахи, стягується плата, як за 20 кг багажу.

Чи можна взяти у вагон велосипед чи дитячу коляску

Велосипеди, дитячі коляски, крісла колісні та дитячі автомобілі перевозяться у багажному вагоні за тарифом, як за 20 кг багажу за одиницю. Якщо перевезено багато речей, їх зважують разом і оформляють один квиток на загальну вагу.

Велосипеди у нічних швидких поїздах можна брати у купейні та плацкартні вагони лише розібраними та упакованими, якщо вони вміщаються у місця для ручного багажу.

У регіональних поїздах велосипеди перевозять на спеціальних місцях з обов’язковою оплатою та оформленням квитанції ЛУ-12а або електронного перевізного документа. У "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" перевезення велосипедів можливе тільки за наявності технічних умов.

