В посадке могут отказать — что запрещено перевозить в поездах УЗ

Люди с вещами возле поезда. Фото: УНИАН

Железнодорожный транспорт остается одним из самых быстрых и удобных способов передвижения по Украине. Поездами ежедневно пользуются тысячи украинцев. Однако в Укрзализныце существуют четкие правила по перевозке багажа, а потому взять с собой в вагон можно далеко не все.

О том, с каким багажом пассажиру могут отказать в посадке на поезд, отмечается в правилах перевозки Укрзализныци.

Реклама

Читайте также:

Что пассажиры Укрзализныци могут брать с собой в поезд

Пассажир может взять багаж общим весом до 50 кг. Бесплатно разрешается перевозить до 36 кг, а за каждый килограмм сверх этой нормы, но до 50 кг, взимается плата по тарифу перевозки багажа. Эти правила действуют для всех типов билетов: детских, льготных, стандартных и бесплатных.

Размер багажа в трех измерениях не должен превышать 200 см, а вещи более 50 кг в пассажирских вагонах перевозить запрещено. Электронную, видео- и аудиотехнику можно брать с собой, если ее вес не превышает 50 кг, а размеры укладываются в пределах 200 см.

Ручной багаж следует размещать в специально отведенных местах, и пассажир сам несет ответственность за его сохранность. Дополнительно бесплатно можно брать:

сумочку;

портфель;

фото- или видеокамеру;

спортивный инвентарь, например лыжные палки, сноуборд или удочки.

Что запрещено брать с собой в поезд в 2025 году

Согласно правилам перевозки пассажиров, определенные предметы не допускаются в ручной багаж. Перед поездкой важно ознакомиться с правилами Укрзализныци относительно габаритов и содержимого ручной клади, а также со списком запрещенных предметов в пассажирских вагонах. В ручной клади нельзя перевозить:

диких животных;

вещи, которые могут испачкать или повредить багаж других пассажиров;

оружие (кроме специальных случаев, например служебного или охотничьего);

взрывчатые, ядовитые, легковоспламеняющиеся, самовоспламеняющиеся, радиоактивные и зловонные вещества, включая бензин, керосин, ацетон и спирт и т.д.

Правила перевозки домашних любимцев в 2025 году

Домашних животных можно перевозить только в специальных переносках, оплачивая проезд и имея ветеринарный паспорт с прививками. Разрешаются только те животные, которые не представляют опасности для других пассажиров.

Собаки крупных пород (выше 45 см в холке) перевозятся в наморднике и на поводке, максимум две особи в отдельном купе, при этом пассажир оплачивает стоимость не занятых мест в купе, кроме льготных категорий граждан.

Собаки-поводыри для людей с нарушением зрения перевозятся бесплатно. За перевозку других животных, таких как большие собаки, мелкие комнатные животные и декоративные птицы, взимается плата, как за 20 кг багажа.

Можно ли взять в вагон велосипед или детскую коляску

Велосипеды, детские коляски, кресла колесные и детские автомобили перевозятся в багажном вагоне по тарифу, как за 20 кг багажа за единицу. Если перевезено много вещей, их взвешивают вместе и оформляют один билет на общий вес.

Велосипеды в ночных скорых поездах можно брать в купейные и плацкартные вагоны только разобранными и упакованными, если они помещаются в места для ручного багажа.

В региональных поездах велосипеды перевозят на специальных местах с обязательной оплатой и оформлением квитанции ЛУ-12а или электронного перевозочного документа. В "Интерсити" и "Интерсити+" перевозка велосипедов возможна только при наличии технических условий.

Ранее мы писали, что метро — один из самых быстрых способов передвижения по городу: поезда ходят по графику и не стоят в пробках, как наземный транспорт. Но некоторым пассажирам могут отказать в поездке.

Также мы рассказывали, что в 2026 году некоторые категории украинцев смогут бесплатно ездить в маршрутках. Это касается социально незащищенных людей, но иногда водители ограничивают количество мест для льготников. Поэтому важно знать свои права и что делать, если в проезде отказывают.