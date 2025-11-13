Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Запрещенный багаж — что нельзя перевозить в поездах УЗ

Запрещенный багаж — что нельзя перевозить в поездах УЗ

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 13:06
обновлено: 11:19
В посадке могут отказать — что запрещено перевозить в поездах УЗ
Люди с вещами возле поезда. Фото: УНИАН

Железнодорожный транспорт остается одним из самых быстрых и удобных способов передвижения по Украине. Поездами ежедневно пользуются тысячи украинцев. Однако в Укрзализныце существуют четкие правила по перевозке багажа, а потому взять с собой в вагон можно далеко не все.

О том, с каким багажом пассажиру могут отказать в посадке на поезд, отмечается в правилах перевозки Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:

Что пассажиры Укрзализныци могут брать с собой в поезд

Пассажир может взять багаж общим весом до 50 кг. Бесплатно разрешается перевозить до 36 кг, а за каждый килограмм сверх этой нормы, но до 50 кг, взимается плата по тарифу перевозки багажа. Эти правила действуют для всех типов билетов: детских, льготных, стандартных и бесплатных.

Размер багажа в трех измерениях не должен превышать 200 см, а вещи более 50 кг в пассажирских вагонах перевозить запрещено. Электронную, видео- и аудиотехнику можно брать с собой, если ее вес не превышает 50 кг, а размеры укладываются в пределах 200 см.

Ручной багаж следует размещать в специально отведенных местах, и пассажир сам несет ответственность за его сохранность. Дополнительно бесплатно можно брать:

  • сумочку;
  • портфель;
  • фото- или видеокамеру;
  • спортивный инвентарь, например лыжные палки, сноуборд или удочки.

Что запрещено брать с собой в поезд в 2025 году

Согласно правилам перевозки пассажиров, определенные предметы не допускаются в ручной багаж. Перед поездкой важно ознакомиться с правилами Укрзализныци относительно габаритов и содержимого ручной клади, а также со списком запрещенных предметов в пассажирских вагонах. В ручной клади нельзя перевозить:

  • диких животных;
  • вещи, которые могут испачкать или повредить багаж других пассажиров;
  • оружие (кроме специальных случаев, например служебного или охотничьего);
  • взрывчатые, ядовитые, легковоспламеняющиеся, самовоспламеняющиеся, радиоактивные и зловонные вещества, включая бензин, керосин, ацетон и спирт и т.д.

Правила перевозки домашних любимцев в 2025 году

Домашних животных можно перевозить только в специальных переносках, оплачивая проезд и имея ветеринарный паспорт с прививками. Разрешаются только те животные, которые не представляют опасности для других пассажиров.

Собаки крупных пород (выше 45 см в холке) перевозятся в наморднике и на поводке, максимум две особи в отдельном купе, при этом пассажир оплачивает стоимость не занятых мест в купе, кроме льготных категорий граждан.

Собаки-поводыри для людей с нарушением зрения перевозятся бесплатно. За перевозку других животных, таких как большие собаки, мелкие комнатные животные и декоративные птицы, взимается плата, как за 20 кг багажа.

Можно ли взять в вагон велосипед или детскую коляску

Велосипеды, детские коляски, кресла колесные и детские автомобили перевозятся в багажном вагоне по тарифу, как за 20 кг багажа за единицу. Если перевезено много вещей, их взвешивают вместе и оформляют один билет на общий вес.

Велосипеды в ночных скорых поездах можно брать в купейные и плацкартные вагоны только разобранными и упакованными, если они помещаются в места для ручного багажа.

В региональных поездах велосипеды перевозят на специальных местах с обязательной оплатой и оформлением квитанции ЛУ-12а или электронного перевозочного документа. В "Интерсити" и "Интерсити+" перевозка велосипедов возможна только при наличии технических условий.

Ранее мы писали, что метро — один из самых быстрых способов передвижения по городу: поезда ходят по графику и не стоят в пробках, как наземный транспорт. Но некоторым пассажирам могут отказать в поездке.

Также мы рассказывали, что в 2026 году некоторые категории украинцев смогут бесплатно ездить в маршрутках. Это касается социально незащищенных людей, но иногда водители ограничивают количество мест для льготников. Поэтому важно знать свои права и что делать, если в проезде отказывают.

Укрзализныця транспорт поезда железная дорога пасажири
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации