Старт 1 декабря — что известно о длительности программы "УЗ-3000"

Старт 1 декабря — что известно о длительности программы "УЗ-3000"

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 12:37
обновлено: 12:44
Программа УЗ-3000 — когда стартует в Украине и сколько месяцев продлится
Информационное табло на железнодорожном вокзале. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые намерены воспользоваться бесплатными 3 000 км от Укрзализныци, смогут присоединиться к программе уже с 1 декабря 2025 года. Именно тогда планируется запуск анонсированной ранее президентом Владимиром Зеленским транспортной поддержки.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в пятницу, 7 ноября.

Читайте также:

Как долго продлится программа "УЗ-3000"

Предполагается, что украинцы смогут не платить за билеты на поезда Укрзализныци в течение межсезонья, то есть когда спрос на пассажирские железнодорожные перевозки меньше. Программу под названием "УЗ-3000" планируют запустить совсем скоро — 1 декабря 2025 года.

По словам премьер-министра, профильный комитет занимается проработкой инициативы и разработкой деталей, поэтому вскоре граждане узнают, как именно смогут использовать бесплатные километры на путешествия дальнего следования.

Что касается продолжительности программы, то, предварительно, ее запустят на четыре месяца — с декабря по март включительно. Именно в эти месяцы традиционно снижается спрос на услуги Укрзализныци, в то же время расходы перевозчика остаются высокими.

Цены на билеты могут вырасти

Ранее мы рассказывали, что УЗ планирует ввести динамическое ценообразование. Фиксированная стоимость билетов останется для социального сегмента, нововведение коснется только путешествий в купейных вагонах СВ и первом классе Интерсити.

Член правления Укрзализныци Сергей Лещенко заявил во время выступления в Верховной Раде, что ввиду резкого уменьшения количества грузовых перевозок доходы компании сократились, и теперь невозможно перекрывать расходы на пассажирские рейсы. Поэтому средства от билетов помогут улучшить ситуацию.

Отметим, динамическое ценообразование означает разную стоимость поездок в одном направлении в зависимости от актуального спроса на рейс, наличия свободных мест, рыночных факторов и тому подобное. Например, в выходные и праздники цена будет расти, а в будни — падать.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал программу "УЗ-3000", которая позволит украинцам бесплатно путешествовать поездами в непиковые даты. Она будет действовать только в периоды низкого спроса на дальние поездки.

Также мы писали, сколько денег получится сэкономить на билетах Укрзализныци благодаря новой программе транспортной поддержки "УЗ-3000". Мы подсчитали стоимость поездок дальнего сообщения в ноябре.

поездки Укрзализныця поезда билеты пассажиры
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
