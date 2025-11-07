Відео
Україна
Запустять 1 грудня — що відомо про тривалість програми "УЗ-3000"

Запустять 1 грудня — що відомо про тривалість програми "УЗ-3000"

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 12:37
Оновлено: 12:44
Програма УЗ-3000 — коли стартує в Україні та скільки місяців триватиме
Інформаційне табло на залізничному вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Українці, які мають намір скористатися безплатними 3000 км від Укрзалізниці, зможуть долучитися до програми вже з 1 грудня 2025 року. Саме тоді планується запуск анонсованої раніше президентом Володимиром Зеленським транспортної підтримки.

Про це розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду в п’ятницю, 7 листопада.

Читайте також:

Як довго триватиме програма "УЗ-3000"

Передбачається, що українці зможуть не платити за квитки на потяги Укрзалізниці протягом міжсезоння, тобто коли попит на пасажирські залізничні перевезення менший. Програму під назвою "УЗ-3000" планують запустити зовсім скоро — 1 грудня 2025 року.

За словами прем’єр-міністерки, профільний комітет займається опрацюванням ініціативи та розробкою деталей, тому невдовзі громадяни дізнаються, як саме зможуть використати безплатні кілометри на подорожі далекого сполучення.

Що стосується тривалості програми, то попередньо її запустять на чотири місяці — з грудня по березень включно. Саме в ці місяці традиційно знижується попит на послуги Укрзалізниці, водночас витрати перевізника залишаються високими.

Ціни на квитки можуть зрости

Раніше ми розповідали, що УЗ планує запровадити динамічне ціноутворення. Фіксована вартість квитків залишиться для соціального сегмента, натомість нововведення торкнеться лише подорожей у купейних вагонах СВ і першому класі Інтерсіті.

Член правління Укрзалізниці Сергій Лещенко заявив під час виступу у Верховній Раді, що з огляду на різке зменшення кількості вантажних перевезень доходи компанії скоротилися, і тепер неможливо перекривати витрати на пасажирські рейси. Тому кошти від квитків допоможуть покращити ситуацію.

Зазначимо, динамічне ціноутворення означає різну вартість поїздок в одному напрямку, залежно від актуального попиту на рейс, наявності вільних місць, ринкових факторів тощо. Наприклад, у вихідні та свята ціна буде зростати, а в будні — падати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував програму "УЗ-3000", яка дозволить українцям безплатно подорожувати потягами в непікові дати. Вона діятиме лише в періоди низького попиту на далекі поїздки.

Також ми писали, скільки грошей вийде зекономити на квитках Укрзалізниці завдяки новій програмі транспортної підтримки "УЗ-3000". Ми підрахували вартість поїздок далекого сполучення в листопаді.

поїздки Укрзалізниця поїзди квитки пасажири
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
