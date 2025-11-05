Укрзалізниця планує підвищити ціни на квитки — до чого готуватися пасажирам

Пасажири УЗ на станції. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Українцям варто приготуватися до підвищення цін на квитки УЗ найближчим часом. Залізничний перевізник готується запровадити динамічне ціноутворення, однак нововведення торкнеться не всіх рейсів.

Про це заявив член правління Укрзалізниці Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді.

Реклама

Читайте також:

Перегляд вартості квитків УЗ

Спікер анонсував зміни для пасажирів Укрзалізниці в питанні вартості квитків. Найближчим часом планується запровадження так званого динамічного ціноутворення для купейних вагонів СВ і першого класу Інтерсіті. Натомість підвищення у соціальному сегменті наступного року не передбачається.

Динамічне ціноутворення означає, що вартість квитків буде встановлюватися у реальному часі залежно від попиту, пропозиції, ринкових факторів тощо. Наприклад, коли наповненість потягів максимальна (у свята, на популярні напрямки), забронювати місце буде дорожче. Водночас у звичайні дні ціни падатимуть.

Лещенко також уточнив, що додаткові кошти, отримані завдяки новій системі, допоможуть збільшити дохід залізничного перевізника. Адже обсяг вантажних транспортувань скоротився на 49% за 2021-2025 роки. Тепер ними не вдається перекривати витрати на пасажирські рейси.

Зауважимо, голова правління УЗ Олександр Перцовський в інтерв’ю розповів, що компанія готується запустити систему ПСО (Public Service Obligations) для компенсування збиткових, але соціально важливих перевезень.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у міському транспорті можна безплатно перевозити ручну поклажу до 30 кг, а за багаж вагою 30-40 кг потрібно купити додатковий квиток. Речі понад 40 кг можуть не прийняти до перевезення.

Також ми писали, що Укрзалізниця запускає програму "УЗ-3000", яка дозволить безплатно проїхати до 3000 км Україною. Ініціатива має розвантажити популярні рейси та стимулювати подорожі в міжсезоння.