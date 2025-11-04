Відео
Головна Економіка Проїзд в транспорті — з кого беруть вдвічі більше грошей

Проїзд в транспорті — з кого беруть вдвічі більше грошей

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 19:35
Оновлено: 23:27
Одного квитка замало — за що потрібно доплачувати в міському транспорті у листопаді
Люди заходять в транспорт. Фото: УНІАН

У міському транспорті діють чіткі правила, які регулюють оплату проїзду, поведінку у салоні та перевезення багажу. Ці вимоги запроваджені, щоб забезпечити комфорт і безпеку всіх пасажирів. 

Про те, в яких видах транспорту в українців можуть брати доплату у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

За що беруть доплату у міському транспорті

На офіційному порталі Верховної Ради України зазначається, що для ручної поклажі та багажу в автобусах, тролейбусах і трамваях встановлено конкретні норми.

Рішення, щодо спірних питань, завжди ухвалює контролер — після перевірки габаритів рулеткою чи зважування на спеціальних вагах. Якщо ж:

  1. Вага не перевищує 30 кг — речі вважаються ручною поклажею, їх перевозять безплатно.
  2. Ваш багаж важить від 30 до 40 кг — потрібно придбати додатковий квиток і закомпостувати його.

Якщо вага речей перевищує 40 кг, розміри становлять понад 100×50×30 см або довжина більше ніж 190 см — водій чи контролер можуть відмовити у перевезенні.

У такому випадку пасажиру можуть заборонити вхід у салон або попросити залишити транспорт на найближчій зупинці. Дозволено брати із собою до салону такі предмети:

  • санчата;
  • велосипеди;
  • дитячі візочки;
  • клітки з невеликими тваринами;
  • садовий інвентар невеликих розмірів.

Чому іноді беруть доплату в метро

У 2025 році без додаткової оплати дозволено перевозити невеликі валізи, рюкзаки, сумки, музичні інструменти в чохлах, спортивний інвентар, дитячі коляски, інвалідні візки, милиці, тростини, а також контейнери або клітки з тваринами, якщо їх розміри не перевищують 120 см у сумі трьох вимірів.

Якщо ж габарити більші — за перевезення потрібно сплатити окремо. До платного багажу належать: 

  • предмети довжиною від 150 см;
  • рулони діаметром від 10 см і довжиною понад 1 м;
  • речі, що перевищують 120 см за сумою вимірів. 

Розмір доплати дорівнює вартості одного квитка, при цьому дозволяється провозити не більше двох одиниць такого багажу. Таким чином, проїзд із великими речами обійдеться щонайменше у 16 гривень.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю мають право на низку державних пільг. Зокрема, у 2025 році вони можуть безоплатно користуватися окремими видами громадського транспорту.

Також ми розповідали, що метрополітен і надалі залишається одним із найзручніших та найпопулярніших способів пересування у великих містах. Хоча більшість пасажирів сплачують за проїзд, деякі категорії громадян звільнені від цього обов’язку й мають можливість їздити метро безплатно.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
