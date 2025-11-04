Видео
Україна
Видео

Проезд в транспорте — с кого берут вдвое больше денег

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 19:35
обновлено: 15:49
Одного билета мало — за что нужно доплачивать в городском транспорте в ноябре
Люди заходят в транспорт. Фото: УНИАН

В городском транспорте действуют четкие правила, которые регулируют оплату проезда, поведение в салоне и перевозки багажа. Эти требования введены, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех пассажиров.

О том, в каких видах транспорта у украинцев могут потребовать доплату в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

За что берут доплату в городском транспорте

На официальном портале Верховной Рады Украины отмечается, что для ручной клади и багажа в автобусах, троллейбусах и трамваях установлены конкретные нормы.

Решение по спорным вопросам, всегда принимает контролер — после проверки габаритов рулеткой или взвешивания на специальных весах. Если же:

  1. Вес не превышает 30 кг — вещи считаются ручной кладью, их перевозят бесплатно.
  2. Ваш багаж весит от 30 до 40 кг — нужно приобрести дополнительный билет и закомпостировать его.

Если вес вещей превышает 40 кг, размеры составляют более 100×50×30 см или длина более 190 см — водитель или контролер могут отказать в перевозке.

В таком случае пассажиру могут запретить вход в салон или попросить оставить транспорт на ближайшей остановке. Разрешено брать с собой в салон такие предметы:

  • санки;
  • велосипеды;
  • детские коляски;
  • клетки с небольшими животными;
  • садовый инвентарь небольших размеров.

Почему иногда берут доплату в метро

В 2025 году без дополнительной оплаты разрешено перевозить небольшие чемоданы, рюкзаки, сумки, музыкальные инструменты в чехлах, спортивный инвентарь, детские коляски, инвалидные коляски, костыли, трости, а также контейнеры или клетки с животными, если их размеры не превышают 120 см в сумме трех измерений.

Если же габариты больше — за перевозку нужно оплатить отдельно. К платному багажу относятся:

  • предметы длиной от 150 см;
  • рулоны диаметром от 10 см и длиной более 1 м;
  • вещи, превышающие 120 см по сумме измерений.

Размер доплаты равен стоимости одного билета, при этом разрешается провозить не более двух единиц такого багажа. Таким образом, проезд с большими вещами обойдется минимум в 16 гривен.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью имеют право на ряд государственных льгот. В частности, в 2025 году они могут бесплатно пользоваться отдельными видами общественного транспорта.

Также мы рассказывали, что метрополитен и в дальнейшем остается одним из самых удобных и популярных способов передвижения в крупных городах. Хотя большинство пассажиров платят за проезд, некоторые категории граждан освобождены от этой обязанности и имеют возможность ездить на метро бесплатно.

Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
