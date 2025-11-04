Одного билета мало — за что нужно доплачивать в городском транспорте в ноябре

Люди заходят в транспорт. Фото: УНИАН

В городском транспорте действуют четкие правила, которые регулируют оплату проезда, поведение в салоне и перевозки багажа. Эти требования введены, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех пассажиров.

О том, в каких видах транспорта у украинцев могут потребовать доплату в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

За что берут доплату в городском транспорте

На официальном портале Верховной Рады Украины отмечается, что для ручной клади и багажа в автобусах, троллейбусах и трамваях установлены конкретные нормы.

Решение по спорным вопросам, всегда принимает контролер — после проверки габаритов рулеткой или взвешивания на специальных весах. Если же:

Вес не превышает 30 кг — вещи считаются ручной кладью, их перевозят бесплатно. Ваш багаж весит от 30 до 40 кг — нужно приобрести дополнительный билет и закомпостировать его.

Если вес вещей превышает 40 кг, размеры составляют более 100×50×30 см или длина более 190 см — водитель или контролер могут отказать в перевозке.

В таком случае пассажиру могут запретить вход в салон или попросить оставить транспорт на ближайшей остановке. Разрешено брать с собой в салон такие предметы:

санки;

велосипеды;

детские коляски;

клетки с небольшими животными;

садовый инвентарь небольших размеров.

Почему иногда берут доплату в метро

В 2025 году без дополнительной оплаты разрешено перевозить небольшие чемоданы, рюкзаки, сумки, музыкальные инструменты в чехлах, спортивный инвентарь, детские коляски, инвалидные коляски, костыли, трости, а также контейнеры или клетки с животными, если их размеры не превышают 120 см в сумме трех измерений.

Если же габариты больше — за перевозку нужно оплатить отдельно. К платному багажу относятся:

предметы длиной от 150 см;

рулоны диаметром от 10 см и длиной более 1 м;

вещи, превышающие 120 см по сумме измерений.

Размер доплаты равен стоимости одного билета, при этом разрешается провозить не более двух единиц такого багажа. Таким образом, проезд с большими вещами обойдется минимум в 16 гривен.

