Укрзализныця планирует поднять цены на билеты — к чему готовиться пассажирам

Пассажиры УЗ на станции.

Украинцам стоит приготовиться к подвышению цен на билеты УЗ в ближайшее время. Железнодорожный перевозчик готовится ввести динамическое ценообразование, однако нововведение коснется не всех рейсов.

Об этом заявил член правления Укрзализныци Сергей Лещенко во время выступления в Верховной Раде.

Пересмотр стоимости билетов УЗ

Спикер анонсировал изменения для пассажиров Укрзализныци в вопросе стоимости билетов. В ближайшее время планируется введение так называемого динамического ценообразования для купейных вагонов СВ и первого класса Интерсити. Зато повышение в социальном сегменте не предвидится.

Динамическое ценообразование означает, что стоимость билетов будет устанавливаться в реальном времени в зависимости от спроса, предложения, рыночных факторов. Например, когда наполненность поездов максимальна (по праздникам, на популярные направления), забронировать место будет дороже. Однако в обычные дни цены будут падать.

Лещенко также уточнил, что дополнительные средства, полученные благодаря новой системе, помогут увеличить доход железнодорожного перевозчика, который резко упал в 2025 году из-за уменьшения количества грузовых перевозок. Теперь ими не удается перекрывать расходы на пассажирские рейсы.

Отметим, председатель правления УЗ Александр Перцовский в интервью рассказал, что компания готовится запустить систему ПСО (Public Service Obligations) для компенсации убыточных, но социально важных перевозок.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в городском транспорте можно бесплатно перевозить ручную кладь до 30 кг, а за багаж весом 30-40 кг нужно купить дополнительный билет. Вещи свыше 40 кг могут не принять к перевозке.

Также мы писали, что Укрзализныця запускает программу "УЗ-3000", которая позволит бесплатно проехать до 3000 км по Украине. Инициатива должна разгрузить популярные рейсы и стимулировать путешествия в межсезонье.