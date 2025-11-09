Правила проезда в метрополитене — кому закрыт вход в подземку в ноябре

Люди заходят в метро. Фото: УНИАН

Один из самых быстрых способов добраться из одного конца города в другой — это метрополитен. Поезда ходят по точному графику и не зависит от пробок. Однако некоторым пассажирам могут отказать в проезде.

О том, почему некоторые украинцы не смогут воспользоваться метро в ноябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто не сможет зайти в метро в ноябре

Чтобы пройти в метро, нужно иметь действительный электронный билет, зарегистрированный в системе АСОП. Если билет просрочен, недействителен или не внесен в базу, турникет заблокирует проход.

Это правило распространяется и на льготные категории пассажиров. Даже если человек имеет право на бесплатный проезд, он должен предъявить персональный электронный билет. В случае если документ выдан на другое лицо, поддельный или недействительный, система не пропустит в метро.

Кроме того, существуют ограничения на перевозку багажа. Если вещи пассажира превышают допустимые размеры или могут представлять угрозу другим людям, доступ в подземку также будет запрещен.

С каким багажом не позволят зайти в метро

На Официальном портале Киева отмечается, что согласно правилам пользования Киевским метрополитеном в подземку не допускаются пассажиры, которые перевозят с собой такие предметы:

рулоны диаметром более 15 см и длиной более 170 см;

длинные предметы более 220 см (удочки, трубы, садовый инвентарь);

клетки или контейнеры, если их суммарные размеры превышают 120 см;

любые вещи, суммарные габариты которых (длина + ширина + высота) превышают 200 см;

багаж на тележках, кроме чемоданов или сумок на колесах, суммарные размеры которых не превышают 200 см;

легковоспламеняющиеся, токсичные, ядовитые, наркотические, едкие или взрывоопасные вещества, а также газовые и кислородные баллоны;

предметы без надежного крепления, которые могут повредить оборудование, причинить вред пассажирам или испачкать их.

Поэтому, чтобы избежать проблем при входе в метрополитен в ноябре 2025 года, каждому пассажиру стоит заранее убедиться, что их электронный билет действителен, а багаж соответствует установленным правилам.

