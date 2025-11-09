Правила проїзду в метрополітені — кому закрито вхід до підземки у листопаді

Люди заходять в метро. Фото: УНІАН

Один з найшвидших способів дістатись з одного кінця міста до іншого — це метрополітен. Потяги ходять за точним графіком і не залежать від заторів. Однак деяким пасажирам можуть відмовити в проїзді.

Про те, чому деякі українці не зможуть скористатись метро у листопаді, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто не зможе зайти в метро у листопаді

Щоб пройти в метро, потрібно мати дійсний електронний квиток, зареєстрований у системі АСОП. Якщо квиток прострочений, недійсний або не внесений до бази, турнікет заблокує прохід.

Це правило поширюється і на пільгові категорії пасажирів. Навіть якщо людина має право на безплатний проїзд, вона повинна пред’явити персональний електронний квиток. У разі, якщо документ виданий на іншу особу, підроблений або недійсний, система не пропустить у метро.

Окрім того, існують обмеження на перевезення багажу. Якщо речі пасажира перевищують допустимі розміри або можуть становити загрозу іншим людям, доступ до підземки також буде заборонений.

З яким багажем не дозволять зайти в метро

На Офіційному порталі Києва зазначається, що згідно з правилами користування Київським метрополітеном, до підземки не допускаються пасажири, які перевозять із собою такі предмети:

рулони діаметром понад 15 см і довжиною більше ніж 170 см;

довгі предмети понад 220 см (вудки, труби, садовий інвентар);

клітки або контейнери, якщо їх сумарні розміри перевищують 120 см;

будь-які речі, сумарні габарити яких (довжина + ширина + висота) перевищують 200 см;

багаж на візках, крім валіз або сумок на колесах, сумарні розміри яких не перевищують 200 см;

легкозаймисті, токсичні, отруйні, наркотичні, їдкі або вибухонебезпечні речовини, а також газові й кисневі балони;

предмети без надійного кріплення, що можуть пошкодити обладнання, заподіяти шкоду пасажирам або забруднити їх.

Тож, щоб уникнути проблем при вході до метрополітену у листопаді 2025 року, кожному пасажиру варто завчасно переконатися, що їхній електронний квиток дійсний, а багаж відповідає встановленим правилам.

Раніше ми писали, що у громадському транспорті існують певні правила, які визначають, як платити за проїзд, як поводитися у салоні та як перевозити багаж. Вони потрібні, щоб поїздки були зручними та безпечними для всіх пасажирів.

Також ми розповідали, що громадяни, які офіційно вийшли на пенсію після 60 років, мають право на різні державні пільги. Найпопулярніша з них — безплатний проїзд у транспорті. Проте користуватися цією пільгою можна не завжди.