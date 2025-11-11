Льготы в транспорте — кто сможет бесплатно ездить в маршрутках в 2026 году

Бесплатный проезд в маршрутке — кто будет иметь льготы в 2026
В 2026 году государство и в дальнейшем будет обеспечивать бесплатный проезд в маршрутках для отдельных категорий украинцев. Такую возможность предоставляются социально незащищенным гражданам, однако на практике водители и перевозчики иногда ограничивают количество мест для льготников. Поэтому важно знать, кто имеет законное право ехать бесплатно и что делать в случае отказа.
О том, кто будет иметь право бесплатно ездить в маршрутках в 2026 году, объяснили специалисты сайта "Безоплатной правовой помощи".
Кто может ездить бесплатно в маршрутке
Право на бесплатный проезд в маршрутных такси имеют следующие категории лиц:
- дети из многодетных семей;
- военнослужащие срочной службы;
- участники боевых действий и приравненные к ним лица;
- дети до 6 лет (если не занимают отдельное место);
- дети с инвалидностью, вызванной аварией на ЧАЭС;
- военные, утратившие трудоспособность из-за боевых действий;
- родители погибших или пропавших без вести защитников Украины;
- люди с инвалидностью вследствие войны и те, кто имеет аналогичный статус;
- реабилитированные граждане, получившие инвалидность из-за политических репрессий;
- сотрудники полиции и СБУ, которые выполняют служебные обязанности;
- лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий;
- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторы аварии (II категория);
- ветераны силовых структур - полиции, прокуратуры, ГСЧС, пенитенциарной службы, СБУ, Госспецсвязи и т.д.
Может ли водитель отказать льготнику в бесплатном проезде
Если маршрутка работает на обычном автобусном маршруте, водитель не имеет права отказать в проезде человеку со льготой. Такие действия считаются нарушением и могут повлечь за собой административную ответственность.
Если водитель требует оплату или отказывается ехать дальше, нужно вызвать полицию. Также стоит зафиксировать детали инцидента:
- номер маршрута;
- название перевозчика;
- дату и точное время происшествия;
- имя водителя (если возможно);
- государственный номер маршрутки.
Сохраните билет, если он был, и найдите свидетелей — это поможет при подаче жалобы. Обращение о нарушении можно направить в Национальную полицию, Укртрансбезопасность или в транспортный отдел местного или областного совета.
