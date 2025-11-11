Льготы в транспорте — кто сможет бесплатно ездить в маршрутках в 2026 году

Люди на остановке. Фото: УНИАН

В 2026 году государство и в дальнейшем будет обеспечивать бесплатный проезд в маршрутках для отдельных категорий украинцев. Такую возможность предоставляются социально незащищенным гражданам, однако на практике водители и перевозчики иногда ограничивают количество мест для льготников. Поэтому важно знать, кто имеет законное право ехать бесплатно и что делать в случае отказа.

О том, кто будет иметь право бесплатно ездить в маршрутках в 2026 году, объяснили специалисты сайта "Безоплатной правовой помощи".

Реклама

Читайте также:

Кто может ездить бесплатно в маршрутке

Право на бесплатный проезд в маршрутных такси имеют следующие категории лиц:

дети из многодетных семей;

военнослужащие срочной службы;

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

дети до 6 лет (если не занимают отдельное место);

дети с инвалидностью, вызванной аварией на ЧАЭС;

военные, утратившие трудоспособность из-за боевых действий;

родители погибших или пропавших без вести защитников Украины;

люди с инвалидностью вследствие войны и те, кто имеет аналогичный статус;

реабилитированные граждане, получившие инвалидность из-за политических репрессий;

сотрудники полиции и СБУ, которые выполняют служебные обязанности;

лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторы аварии (II категория);

ветераны силовых структур - полиции, прокуратуры, ГСЧС, пенитенциарной службы, СБУ, Госспецсвязи и т.д.

Может ли водитель отказать льготнику в бесплатном проезде

Если маршрутка работает на обычном автобусном маршруте, водитель не имеет права отказать в проезде человеку со льготой. Такие действия считаются нарушением и могут повлечь за собой административную ответственность.

Если водитель требует оплату или отказывается ехать дальше, нужно вызвать полицию. Также стоит зафиксировать детали инцидента:

номер маршрута;

название перевозчика;

дату и точное время происшествия;

имя водителя (если возможно);

государственный номер маршрутки.

Сохраните билет, если он был, и найдите свидетелей — это поможет при подаче жалобы. Обращение о нарушении можно направить в Национальную полицию, Укртрансбезопасность или в транспортный отдел местного или областного совета.

Ранее мы писали, что метро — самый быстрый способ передвижения по городу, ведь поезда курсируют по расписанию и не зависят от пробок. Впрочем, не всех пассажиров допускают к поездке.

Также мы рассказывали, что пенсионеры имеют право на государственные льготы, в частности бесплатный проезд в транспорте. Однако иногда им приходится оплачивать поездку самостоятельно.