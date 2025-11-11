Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бесплатный проезд в маршрутке — кто будет иметь льготы в 2026

Бесплатный проезд в маршрутке — кто будет иметь льготы в 2026

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 07:23
обновлено: 09:07
Льготы в транспорте — кто сможет бесплатно ездить в маршрутках в 2026 году
Люди на остановке. Фото: УНИАН

В 2026 году государство и в дальнейшем будет обеспечивать бесплатный проезд в маршрутках для отдельных категорий украинцев. Такую возможность предоставляются социально незащищенным гражданам, однако на практике водители и перевозчики иногда ограничивают количество мест для льготников. Поэтому важно знать, кто имеет законное право ехать бесплатно и что делать в случае отказа.

О том, кто будет иметь право бесплатно ездить в маршрутках в 2026 году, объяснили специалисты сайта "Безоплатной правовой помощи".

Реклама
Читайте также:

Кто может ездить бесплатно в маршрутке

Право на бесплатный проезд в маршрутных такси имеют следующие категории лиц:

  • дети из многодетных семей;
  • военнослужащие срочной службы;
  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • дети до 6 лет (если не занимают отдельное место);
  • дети с инвалидностью, вызванной аварией на ЧАЭС;
  • военные, утратившие трудоспособность из-за боевых действий;
  • родители погибших или пропавших без вести защитников Украины;
  • люди с инвалидностью вследствие войны и те, кто имеет аналогичный статус;
  • реабилитированные граждане, получившие инвалидность из-за политических репрессий;
  • сотрудники полиции и СБУ, которые выполняют служебные обязанности;
  • лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью и один сопровождающий;
  • граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (I категория) и ликвидаторы аварии (II категория);
  • ветераны силовых структур - полиции, прокуратуры, ГСЧС, пенитенциарной службы, СБУ, Госспецсвязи и т.д.

Может ли водитель отказать льготнику в бесплатном проезде

Если маршрутка работает на обычном автобусном маршруте, водитель не имеет права отказать в проезде человеку со льготой. Такие действия считаются нарушением и могут повлечь за собой административную ответственность.

Если водитель требует оплату или отказывается ехать дальше, нужно вызвать полицию. Также стоит зафиксировать детали инцидента:

  • номер маршрута;
  • название перевозчика;
  • дату и точное время происшествия;
  • имя водителя (если возможно);
  • государственный номер маршрутки.

Сохраните билет, если он был, и найдите свидетелей — это поможет при подаче жалобы. Обращение о нарушении можно направить в Национальную полицию, Укртрансбезопасность или в транспортный отдел местного или областного совета.

Ранее мы писали, что метро — самый быстрый способ передвижения по городу, ведь поезда курсируют по расписанию и не зависят от пробок. Впрочем, не всех пассажиров допускают к поездке.

Также мы рассказывали, что пенсионеры имеют право на государственные льготы, в частности бесплатный проезд в транспорте. Однако иногда им приходится оплачивать поездку самостоятельно.

транспорт льготы пасажири проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации