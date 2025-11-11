Відео
Головна Економіка Безплатний проїзд в маршрутці — хто матиме пільги у 2026 році

Безплатний проїзд в маршрутці — хто матиме пільги у 2026 році

Дата публікації: 11 листопада 2025 07:23
Оновлено: 07:23
Пільги в транспорті — хто зможе безплатно їздити в маршрутках у 2026 році
Люди на зупинці. Фото: УНІАН

У 2026 році держава й надалі забезпечуватиме безплатний проїзд у маршрутках для окремих категорій українців. Таку можливість надаються соціально незахищеним громадянам, проте на практиці водії та перевізники іноді обмежують кількість місць для пільговиків. Тому важливо знати, хто має законне право їхати безплатно та що робити у випадку відмови.

Про те, хто матиме право безплатно їздити в маршрутках у 2026 році, пояснили фахівці сайту "Безоплатної правничої допомоги".

Читайте також:

Хто може їздити безплатно в маршрутці

Право на безоплатний проїзд у маршрутних таксі мають такі категорії осіб:

  • діти з багатодітних родин;
  • військовослужбовці строкової служби;
  • учасники бойових дій і прирівняні до них особи;
  • діти до 6 років (якщо не займають окреме місце);
  • діти з інвалідністю, спричиненою аварією на ЧАЕС;
  • військові, які втратили працездатність через бойові дії;
  • батьки загиблих або зниклих безвісти захисників України;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни та ті, хто має аналогічний статус;
  • реабілітовані громадяни, що отримали інвалідність через політичні репресії;
  • співробітники поліції та СБУ, які виконують службові обов’язки;
  • особи з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія) та ліквідатори аварії (II категорія);
  • ветерани силових структур — поліції, прокуратури, ДСНС, пенітенціарної служби, СБУ, Держспецзв’язку тощо.

Чи може водій відмовити пільговику в безплатному проїзді

Якщо маршрутка працює на звичайному автобусному маршруті, водій не має права відмовити у проїзді людині з пільгою. Такі дії вважаються порушенням і можуть тягнути за собою адміністративну відповідальність.

Якщо водій вимагає оплату або відмовляється їхати далі, потрібно викликати поліцію. Також варто зафіксувати деталі інциденту:

  • номер маршруту;
  • назву перевізника;
  • дату й точний час події;
  • ім’я водія (якщо можливо);
  • державний номер маршрутки.

Збережіть квиток, якщо він був, і знайдіть свідків — це допоможе під час подання скарги. Звернення про порушення можна направити до Національної поліції, Укртрансбезпеки або до транспортного відділу місцевої чи обласної ради.

Раніше ми писали, що метро — найшвидший спосіб пересування містом, адже потяги курсують за розкладом і не залежать від заторів. Втім, не всіх пасажирів допускають до поїздки.

Також ми розповідали, що пенсіонери мають право на державні пільги, зокрема безплатний проїзд у транспорті. Проте іноді їм доводиться оплачувати поїздку самостійно.

транспорт пільги пассажиры проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
