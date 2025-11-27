Видео
Новые поезда УЗ и международные рейсы — что изменится в декабре

Новые поезда УЗ и международные рейсы — что изменится в декабре

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 14:10
Укрзализныця запустит новые поезда и не только — какие изменения ждут пассажиров в декабре
Поезд УЗ. Фото: Новини.LIVE

Украинский железнодорожный перевозчик представил новый график движения на 2025-2026 годы, который вступит в силу 14 декабря. В соответствии с ним Укрзализныця планирует запустить более 10 новых поездов и улучшить действующие маршруты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким изменениям готовиться пассажирам УЗ в ближайшее время.

Читайте также:

Какие поезда запустит Укрзализныця

Всего предполагается появление восьми внутренних и трех международных сообщений. Компания поставила себе цель увеличить предложение мест в пиковые периоды на 20%, а в годовом разрезе — предложить пассажирам дополнительно 2 млн мест. В перечне новых маршрутов ключевыми являются:

  • поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково — Чоп;
  • поезд №33/34 Кривой Рог — Ивано-Франковск;
  • поезд №113/114 Харьков — Ужгород.

Ко всему, региональный поезд Львов — Ворохта начнет курсировать на постоянной основе, поскольку рейс доказал свою востребованность для львовян, особенно в пик сезона, когда туристы едут на отдых в Буковель. Все билеты на даты после 14 декабря уже доступны для покупки в мобильном приложении УЗ и на официальном сайте.

Тактовое движение между Киевом и Львовом

Другая хорошая новость касается ажиотажного маршрута Киев — Львов — Киев. В графике на 2026 год предусмотрено введение так называемого тактового движения поездов между двумя украинскими городами. Это значит, что железнодорожный транспорт будет курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию — каждый час.

Подобная модель сообщения будет действовать в течение года с определенными исключениями для "внепикового" периода. Нововведение поможет упростить путешествия нашим гражданам и равномерно распределить пассажиропоток. Тактовое движение — не диковинка для Украины, поскольку эту систему движения давно реализуют на Kyiv City Express.

Рейсы по новопостроенной евроколее

С сентября 2025 года начали курсировать прямые пассажирские поезда из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт по новосозданной колее европейского стандарта. А впоследствии на маршруте Ужгород — Вена появится ночной поезд №7/346 — 347/8 в составе спальных вагонов. Его маршрут:

  • отправление из Ужгорода в 23:19;
  • прибытие в Вену в 8:53;
  • обратное отправление из Вены в 19:08;
  • прибытие в Ужгород в 6:15.

"Таким образом, время в пути между Австрией и Украиной является даже менее длительным, чем путешествие от Ужгорода до Киева. В Будапеште поезд получит остановку на станции Ферихедь с выходом в международный аэропорт имени Ференца Листа", — уточнили в Укрзализныце.

Также железнодорожный перевозчик предусмотрел прямое сообщение между Берегово и Будапештом. Начиная с 14 декабря, поезд №36/35,32/37 Будапешт — Ньиредьгаза — Берегово будет следовать в Украину через станцию Ферихедь (Будапештский международный аэропорт) и Чоп.

Путешествия в Германию

Благодаря запуску новых сообщений украинцы смогут добраться до Германии всего с одной пересадкой в ​​Польше. В частности предусмотрены такие рейсы:

  • поезд №51К Киев — Перемышль;
  • поезд №63/64 Харьков — Перемышль;
  • поезд №31/32 Запорожье — Перемышль;
  • поезд №119/120 Днепр — Холм (с двумя пересадками).

В Берлин пассажиры смогут доехать ночными поездами EC430 и ЕС440, которые отправляются из Перемышля и Холма соответственно.

Напомним, Укрзализныця позволяет брать до 36 кг багажа бесплатно, а за избыток до 50 кг нужно доплатить. Запрещено перевозить опасные вещества, оружие, диких животных и другие вредные вещи.

Также мы писали, что цены на билеты Укрзализныци различаются в зависимости от дня недели. Самые дешевые рейсы — во вторник и среду, самые дорогие — в пятницу и воскресенье. Продажа открывается за 20 дней до отправления.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
