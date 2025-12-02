Видео
Главная Экономика Проблемы на польской границе — почему разворачивают из-за денег

Проблемы на польской границе — почему разворачивают из-за денег

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 17:12
Деньги на границе с Польшей — почему финансы могут вызвать проблемы в декабре
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Попытка пересечь границу с Польшей может оказаться неудачной. Не все украинцы знают, какие проблемы, связанные с наличными средствами, подстерегают в пункте пропуска. Необходимо разобраться с таможенными правилами, готовясь к выезду из Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему пересечение польской границы может обернуться провалом из-за денег.

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Кому-то может показаться странным требование подтверждать свою платежеспособность на границе. Поляки могут не пропустить иностранцев, которые не взяли в путешествие достаточную сумму наличных денег в любой валюте.

Действительно, чтобы беспрепятственно выехать из Украины, нашим гражданам необходимо заранее снять с банковского счета по крайней мере минимально допустимую сумму. Наличности должно хватить на все время запланированного пребывания в Польше.

Согласно данным специализированного портала 24 Meridian, если поездка продлится от 1 до 3 дней, достаточно иметь 300 злотых. Если дольше, нужно накопить 72 злотых на каждый день. Эта сумма не включает расходы на дорогу домой в случае отсутствия обратного железнодорожного или автобусного билета.

Вывоз наличных денег за границу

Таможенное законодательство позволяет украинцам вывозить любую наличную сумму. Ограничений не существует, однако есть потребность декларировать деньги и подтвердить источник их происхождения. Иначе грозят неприятные штрафные санкции.

"Без письменного декларирования таможенному органу физические лица могут перемещать через границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро", — отметили специалисты Государственной таможенной службы.

Получается, если человек планирует перебраться в Польшу с большой суммой наличных, он должен осуществить письменное декларирование на границе. Отказ грозит блокировкой проезда, а умышленное уклонение — штрафом в размере 20% от суммы превышения лимита.

Дабы избежать проблем в пункте пропуска, необходимо следить за собственными финансами. Недостаточная сумма наличных приведет к недопуску через границу, а чрезмерный размер валютных ценностей — к значительным санкциям и даже конфискации средств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выехать в Польшу с непогашенной судимостью, однако только в случае, если к ним не применили ограничительные меры в рамках открытого уголовного производства.

Также мы писали, что Укрзализныця запустит несколько новых международных поездов в декабре 2025 года. Путешествия в Германию станут удобнее благодаря одной пересадке в польском Перемышле или Хелме.

Елизавета Супивская
