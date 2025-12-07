Работа в Польше — кого будут искать компании и чего ожидать от зарплат в 2026 году

Человек держит деньги. Фото: Pexels

В 2026 году рынок труда Польши будет оставаться открытым для иностранных работников, в частности украинцев, но с несколькими важными изменениями. Новини.LIVE выясняли, насколько эти изменения помогут нашим гражданам трудоустроиться в соседней стране.

Как пояснила польская финансистка Марта Каминская, на фоне демографического спада, роста внутренней миграции и перехода экономики к большей автоматизации спрос на персонал меняется, а требования работодателей постепенно растут.

Соответственно, в следующем году польские компании сосредоточатся на привлечении кадров в производстве, сфере услуг, IТ и логистике, одновременно предлагая несколько более высокие зарплаты по сравнению с 2025 годом, рассказала эксперт.

Кого будут искать польские работодатели

1. Производство и промышленность

Этот сектор, по словам финансистки, традиционно является одним из крупнейших работодателей для украинцев. Поэтому в 2026 году спрос на работников сохранится в таких направлениях:

операторы линий и станков;

работники складов и логистических центров;

монтажники и упаковщики;

сварщики, слесари, электромеханики.

"Рост заказов в автомобильном и электронном производстве стимулирует потребность в дополнительных рабочих. Работодатели будут заинтересованы в работниках с опытом и готовностью к сменным графикам. И, конечно, в мужчинах, потому что больше выгодных предложений именно на чисто "мужские" профессии", — отметила Каминская.

2. Строительство

Несмотря на замедление спроса на жилье, по словам эксперта, инфраструктурные проекты в Польше будут продолжаться — прежде всего модернизация дорог, железных дорог и энергетических объектов. Ожидается спрос на:

каменщиков, бетонщиков, арматурщиков;

электриков;

специалистов по внутренним работам;

операторов спецтехники.

Украинцы, отметила Каминская, остаются одной из главных групп в этой области.

3. Логистика и транспорт

"Польша сохраняет статус логистического хаба Центральной Европы. В 2026 году компании продолжат активно искать водителей категорий C и C+E, курьеров и работников складов. Автоматизация постепенно меняет структуру вакансий, но потребность в человеческих ресурсах все еще высока", — отметила она.

4. Сфера услуг и HoReCa

Рестораны, кафе, гостиницы и курортные комплексы, по словам финансистки, испытывают недостаток персонала. Поэтому наибольший спрос она прогнозирует на:

поваров и помощников поваров;

официантов;

горничных;

администраторов гостиниц.

"Также ожидается увеличение спроса на персонал ухода: сиделок, ассистентов для пожилых людей и работников домов опеки", — добавила Каминская.

5. ИТ и технические специальности

Польские ИТ-компании, по ее словам, продолжают нанимать специалистов среднего и высокого уровня: разработчиков, QA, DevOps, аналитиков. В то же время растет количество вакансий в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта.

"В 2026 году конкуренция среди кандидатов усилится, но украинские специалисты остаются одной из крупнейших групп в этом секторе. Из-за своей высокой квалификации и условно более низких зарплатных ожиданий по рынку", — добавила финансистка.

Что будет с зарплатами в Польше в 2026 году

Каминская напомнила, что правительство Польши уже объявило о плановом повышении минимальной зарплаты до 4 600-4 800 злотых (54 000-56 000 грн, — Ред.), что подтолкнет рост зарплат и в других секторах.

Ориентировочный уровень оплаты труда, по ее словам, будет выглядеть так:

Производство и склады: 25-33 злотых в час нетто (от 4 500 до 6 500 злотых в месяц при полной занятости).

25-33 злотых в час нетто (от 4 500 до 6 500 злотых в месяц при полной занятости). Строительство: 30-45 злотых в час нетто в зависимости от квалификации (6 000-9 000+ злотых в месяц).

30-45 злотых в час нетто в зависимости от квалификации (6 000-9 000+ злотых в месяц). Логистика и водители C+E: 7 000-11 000 злотых нетто с учетом командировок и премий.

7 000-11 000 злотых нетто с учетом командировок и премий. HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе): 20-27 злотых в час нетто (от 4 000 до 5 500 злотых в месяц), повара с опытом — до 7 000 злотых.

20-27 злотых в час нетто (от 4 000 до 5 500 злотых в месяц), повара с опытом — до 7 000 злотых. Сиделки и социальная работа: 4 500-6 500 злотых в месяц нетто.

4 500-6 500 злотых в месяц нетто. ИТ-сфера: 10 000-25 000 злотых брутто в месяц в зависимости от уровня и технологий.

"В большинстве отраслей зарплаты несколько вырастут, но конкуренция среди работников тоже станет сильнее. Компании все чаще будут отдавать предпочтение кандидатам с подтвержденными умениями, опытом и знанием польского языка на уровне не менее B1", — подчеркнула она.

Что стоит учесть украинцам

В 2026 году, по словам Каминской, ожидается несколько ключевых тенденций:

Ужесточение требований к легализации труда. Работодатели будут требовать полный пакет документов и стабильный статус пребывания. Важность знания языка. Даже на неквалифицированные позиции польский становится преимуществом. Автоматизация. Некоторые ручные профессии сокращаются, зато растет спрос на операторов технологического оборудования. Расширение программ поддержки для мигрантов. Государственные центры занятости Польши готовят новые учебные курсы и языковые программы.

"Польский рынок труда в 2026 году останется привлекательным для украинцев, но станет более требовательным. Больше всего вакансий будет в производстве, логистике, строительстве, сфере услуг и ИТ", — считает финансистка.

Зарплаты продолжат расти, однако работодатели будут ожидать большей квалификации и адаптации от работников.

Напомним, с 24 декабря в Польше работодателей обяжут раскрывать кандидатам уровень предложенной зарплаты. Также мы писали, что изменится для украинцев в Польше в декабре.