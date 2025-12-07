Работа в Польше — кого будут искать компании и чего ожидать от зарплат в 2026 году

Рынок труда в Польше — к чему готовиться украинцам в 2026 году
В 2026 году рынок труда Польши будет оставаться открытым для иностранных работников, в частности украинцев, но с несколькими важными изменениями. Новини.LIVE выясняли, насколько эти изменения помогут нашим гражданам трудоустроиться в соседней стране.
Как пояснила польская финансистка Марта Каминская, на фоне демографического спада, роста внутренней миграции и перехода экономики к большей автоматизации спрос на персонал меняется, а требования работодателей постепенно растут.
Соответственно, в следующем году польские компании сосредоточатся на привлечении кадров в производстве, сфере услуг, IТ и логистике, одновременно предлагая несколько более высокие зарплаты по сравнению с 2025 годом, рассказала эксперт.
Кого будут искать польские работодатели
1. Производство и промышленность
Этот сектор, по словам финансистки, традиционно является одним из крупнейших работодателей для украинцев. Поэтому в 2026 году спрос на работников сохранится в таких направлениях:
- операторы линий и станков;
- работники складов и логистических центров;
- монтажники и упаковщики;
- сварщики, слесари, электромеханики.
"Рост заказов в автомобильном и электронном производстве стимулирует потребность в дополнительных рабочих. Работодатели будут заинтересованы в работниках с опытом и готовностью к сменным графикам. И, конечно, в мужчинах, потому что больше выгодных предложений именно на чисто "мужские" профессии", — отметила Каминская.
2. Строительство
Несмотря на замедление спроса на жилье, по словам эксперта, инфраструктурные проекты в Польше будут продолжаться — прежде всего модернизация дорог, железных дорог и энергетических объектов. Ожидается спрос на:
- каменщиков, бетонщиков, арматурщиков;
- электриков;
- специалистов по внутренним работам;
- операторов спецтехники.
Украинцы, отметила Каминская, остаются одной из главных групп в этой области.
3. Логистика и транспорт
"Польша сохраняет статус логистического хаба Центральной Европы. В 2026 году компании продолжат активно искать водителей категорий C и C+E, курьеров и работников складов. Автоматизация постепенно меняет структуру вакансий, но потребность в человеческих ресурсах все еще высока", — отметила она.
4. Сфера услуг и HoReCa
Рестораны, кафе, гостиницы и курортные комплексы, по словам финансистки, испытывают недостаток персонала. Поэтому наибольший спрос она прогнозирует на:
- поваров и помощников поваров;
- официантов;
- горничных;
- администраторов гостиниц.
"Также ожидается увеличение спроса на персонал ухода: сиделок, ассистентов для пожилых людей и работников домов опеки", — добавила Каминская.
5. ИТ и технические специальности
Польские ИТ-компании, по ее словам, продолжают нанимать специалистов среднего и высокого уровня: разработчиков, QA, DevOps, аналитиков. В то же время растет количество вакансий в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта.
"В 2026 году конкуренция среди кандидатов усилится, но украинские специалисты остаются одной из крупнейших групп в этом секторе. Из-за своей высокой квалификации и условно более низких зарплатных ожиданий по рынку", — добавила финансистка.
Что будет с зарплатами в Польше в 2026 году
Каминская напомнила, что правительство Польши уже объявило о плановом повышении минимальной зарплаты до 4 600-4 800 злотых (54 000-56 000 грн, — Ред.), что подтолкнет рост зарплат и в других секторах.
Ориентировочный уровень оплаты труда, по ее словам, будет выглядеть так:
- Производство и склады: 25-33 злотых в час нетто (от 4 500 до 6 500 злотых в месяц при полной занятости).
- Строительство: 30-45 злотых в час нетто в зависимости от квалификации (6 000-9 000+ злотых в месяц).
- Логистика и водители C+E: 7 000-11 000 злотых нетто с учетом командировок и премий.
- HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе): 20-27 злотых в час нетто (от 4 000 до 5 500 злотых в месяц), повара с опытом — до 7 000 злотых.
- Сиделки и социальная работа: 4 500-6 500 злотых в месяц нетто.
- ИТ-сфера: 10 000-25 000 злотых брутто в месяц в зависимости от уровня и технологий.
"В большинстве отраслей зарплаты несколько вырастут, но конкуренция среди работников тоже станет сильнее. Компании все чаще будут отдавать предпочтение кандидатам с подтвержденными умениями, опытом и знанием польского языка на уровне не менее B1", — подчеркнула она.
Что стоит учесть украинцам
В 2026 году, по словам Каминской, ожидается несколько ключевых тенденций:
- Ужесточение требований к легализации труда. Работодатели будут требовать полный пакет документов и стабильный статус пребывания.
- Важность знания языка. Даже на неквалифицированные позиции польский становится преимуществом.
- Автоматизация. Некоторые ручные профессии сокращаются, зато растет спрос на операторов технологического оборудования.
- Расширение программ поддержки для мигрантов. Государственные центры занятости Польши готовят новые учебные курсы и языковые программы.
"Польский рынок труда в 2026 году останется привлекательным для украинцев, но станет более требовательным. Больше всего вакансий будет в производстве, логистике, строительстве, сфере услуг и ИТ", — считает финансистка.
Зарплаты продолжат расти, однако работодатели будут ожидать большей квалификации и адаптации от работников.
Напомним, с 24 декабря в Польше работодателей обяжут раскрывать кандидатам уровень предложенной зарплаты. Также мы писали, что изменится для украинцев в Польше в декабре.
