Робота в Польщі — кого шукатимуть компанії та що буде з зарплатами у 2026 році

У 2026 році ринок праці Польщі залишатиметься відкритим для іноземних працівників, зокрема українців, але з кількома важливими змінами. Новини.LIVE з'ясовували, наскільки ці зміни допоможуть нашим громадянам працевлаштуватися у сусідній країні.

Як пояснила польська фінансистка Марта Камінська, на тлі демографічного спаду, зростання внутрішньої міграції та переходу економіки до більшої автоматизації попит на персонал змінюється, а вимоги роботодавців поступово зростають.

Відповідно, наступного року польські компанії зосередяться на залученні кадрів у виробництві, сфері послуг, ІТ та логістиці, водночас пропонуючи дещо вищі зарплати порівняно з 2025 роком, розповіла експертка.

Кого шукатимуть польські роботодавці

1. Виробництво та промисловість

Цей сектор, за словами фінансистки, традиційно є одним із найбільших роботодавців для українців. Тож у 2026 році попит на працівників збережеться у таких напрямках:

оператори ліній та станків;

працівники складів і логістичних центрів;

монтажники та пакувальники;

зварювальники, слюсарі, електромеханіки.

"Зростання замовлень в автомобільному та електронному виробництві стимулює потребу в додаткових робітниках. Роботодавці будуть зацікавлені у працівниках з досвідом та готовністю до змінних графіків. І, звичайно, у чоловіках, бо більше вигідних пропозицій саме на суто "чоловічі" професії", — зазначила Камінська.

2. Будівництво

Попри уповільнення попиту на житло, за словами експертки, інфраструктурні проєкти у Польщі триватимуть — насамперед модернізація доріг, залізниць та енергетичних об’єктів. Очікується попит на:

мулярів, бетонярів, арматурників;

електриків;

фахівців із внутрішніх робіт;

операторів спецтехніки.

Українці, наголосила Камінська, залишаються однією з головних груп у цій галузі.

3. Логістика та транспорт

"Польща зберігає статус логістичного хабу Центральної Європи. У 2026 році компанії продовжать активно шукати водіїв категорій C і C+E, кур’єрів та працівників складів. Автоматизація поступово змінює структуру вакансій, але потреба у людських ресурсах все ще висока", — зазначила вона.

4. Сфера послуг та HoReCa

Ресторани, кафе, готелі та курортні комплекси, за словами фінансистки, відчувають нестачу персоналу. Тож найбільший попит вона прогнозує на:

кухарів і помічників кухарів;

офіціантів;

покоївок;

адміністраторів готелів.

"Також очікується збільшення попиту на персонал догляду: сиділок, асистентів для літніх людей та працівників будинків опіки", — додала Камінська.

5. ІТ та технічні спеціальності

Польські ІТ-компанії, за її словами, продовжують наймати спеціалістів середнього й високого рівня: розробників, QA, DevOps, аналітиків. Водночас зростає кількість вакансій у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту.

"У 2026 році конкуренція серед кандидатів посилиться, але українські фахівці залишаються однією з найбільших груп у цьому секторі. Через свою високу кваліфікацію та умовно нижчі зарплатні очікування по ринку", — додала фінансистка.

Що буде з зарплатами в Польщі у 2026 році

Камінська нагадала, що уряд Польщі вже оголосив про планове підвищення мінімальної зарплати до 4 600-4 800 злотих (54 000-56 000 грн, — Ред.), що підштовхне зростання зарплат і в інших секторах.

Орієнтовний рівень оплати праці, за її словами, виглядатиме так:

Виробництво та склади: 25-33 злотих на годину нетто (від 4 500 до 6 500 злотих на місяць при повній зайнятості).

25-33 злотих на годину нетто (від 4 500 до 6 500 злотих на місяць при повній зайнятості). Будівництво: 30-45 злотих на годину нетто залежно від кваліфікації (6 000-9 000+ злотих на місяць).

30-45 злотих на годину нетто залежно від кваліфікації (6 000-9 000+ злотих на місяць). Логістика та водії C+E: 7 000-11 000 злотих нетто з урахуванням відряджень та премій.

7 000-11 000 злотих нетто з урахуванням відряджень та премій. HoReCa (готелі, ресторани, кафе): 20-27 злотих на годину нетто (від 4 000 до 5 500 злотих на місяць), кухарі з досвідом — до 7 000 злотих.

20-27 злотих на годину нетто (від 4 000 до 5 500 злотих на місяць), кухарі з досвідом — до 7 000 злотих. Доглядальники та соціальна робота: 4 500-6 500 злотих на місяць нетто.

4 500-6 500 злотих на місяць нетто. ІТ-сфера: 10 000-25 000 злотих брутто на місяць залежно від рівня та технологій.

"У більшості галузей зарплати дещо зростуть, але конкуренція серед працівників теж стане сильнішою. Компанії дедалі частіше віддаватимуть перевагу кандидатам із підтвердженими вміннями, досвідом та знанням польської мови на рівні щонайменше B1", — підкреслила вона.

Що варто врахувати українцям

У 2026 році, за словами Камінської, очікується кілька ключових тенденцій:

Посилення вимог до легалізації праці. Роботодавці вимагатимуть повний пакет документів і стабільний статус перебування. Важливість знання мови. Навіть на некваліфіковані позиції польська стає перевагою. Автоматизація. Деякі ручні професії скорочуються, натомість зростає попит на операторів технологічного обладнання. Розширення програм підтримки для мігрантів. Державні центри зайнятості Польщі готують нові навчальні курси та мовні програми.

"Польський ринок праці у 2026 році залишиться привабливим для українців, але стане більш вимогливим. Найбільше вакансій буде у виробництві, логістиці, будівництві, сфері послуг та ІТ", — вважає фінансистка.

Зарплати продовжать зростати, проте роботодавці очікуватимуть більшої кваліфікації та адаптації від працівників.

