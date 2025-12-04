Зміни для українців у Польщі — що буде з зарплатами і соцвиплатами з 1 грудня

Українські біженці. Фото: УНІАН

Грудень 2025 року принесе певні зміни для українців у Польщі. Вони стосуються надання дозволу на тимчасове проживання і тарифів, які стягують під час подання заяв. Водночас нововведень у грошовому забезпеченні чи соціальних виплатах не передбачається.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у Польщі з 1 грудня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Мінімальна та середня зарплата

Протягом поточного року розмір мінімальної заробітної плати був незмінний — 4 666 злотих брутто на місяць. Це сума до вирахування обов’язкових зборів і податків, "на руки" працівники отримують менше. В погодинному розмірі станом на 1 грудня матимемо показник близько 30,50 злотих.

Зазначимо, польський уряд планує у 2026-му підняти мінімальний розмір до 4 806 злотих брутто (31,40 злотих за годину роботи). Стосовно середнього доходу, то офіційні дані свідчать про рівень 8 769 злотих брутто станом на серпень 2025 року, однак очевидно, що сума варіюється залежно від регіону та професії.

Що буде з виплатою 800+ для українців

Ще у вересні президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про зміни в умовах перебування українців і призначенні соціальної підтримки. Через деякий час наші громадяни не зможуть отримувати виплати за програмою "800+", якщо не виконають обов’язкові умови, серед яких:

офіційне працевлаштування одного з батьків;

дохід не менше 50% мінімальної зарплати;

навчання дитини в польському закладі освіти.

Проте зміни запрацюють з 1 червня 2026 року, а до того часу українцям продовжать нараховувати грошову допомогу за старими правилами (станом на грудень залишається обов’язкова умова про навчання дітей).

Нові тарифи в Польщі

З 1 грудня збільшиться розмір адміністративних зборів, які стягують під час подання заявки. Йдеться про стандартний дозвіл на працевлаштування і роботу для іноземних громадян. Виходить, витрати на документацію виростуть.

Окрема постанова Міністра сімʼї, праці та соціальної політики від 20 листопада встановила вартість дозволу на рівні 400 злотих замість 100 злотих. Отже українцям доведеться платити вчетверо більше — 4 657 грн (за офіційним курсом Національного банку).

Дозвіл на тимчасове проживання

Ще одне нововведення стосується бланків заяв про надання дозволу на тимчасове проживання. З 1 грудня українці повинні заповнювати лише нові форми бланків, затверджені розпорядженням МВС та адміністрації Польщі від 25 листопада 2025 року:

для карти на підставі працевлаштування — бланк Додатку №1 (заповнює та підписує роботодавець);

для дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи у професії, яка вимагає високої кваліфікації — бланк Додатку №2;

для дозволу на підставі волонтерства — бланк Додатку №3;

для дозволу з метою проведення наукових досліджень — бланк Додатку №4.

Також із 1 грудня до заяв необхідно додавати дві фотографії, а не чотири, як було раніше. Світлини мають бути неушкодженими, кольоровими, чіткими і зробленими не раніше ніж за шість місяців до дня звернення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці в Польщі не підлягають депортації. Зокрема примусове видворення не зачепить іноземців із толерованим перебуванням, неповнолітніх дітей громадян Польщі та осіб зі статусом UKR.

Також ми писали, що в польських містах діють різні квитки на громадський транспорт, а ціни на разові поїздки стартують від 3,40 до 7 злотих. Плюс пасажирам доступні добові, багатоденні та місячні абонементи.