Україна
Головна Економіка Польські супермаркети будуть закриті в грудні — графік роботи

Польські супермаркети будуть закриті в грудні — графік роботи

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:25
Як працюватимуть магазини в Польщі — робочі та вихідні у грудні 2025
Продуктовий супермаркет у Польщі. Фото: Google Maps

Під час відвідування ЄС, зокрема Польщі, в українців може викликати здивування правило так званої "недільної торгівлі" (handlowa niedziela). Воно передбачає заборону торгівлі в комерційних закладах в останній день тижня. Однак грудень принесе зміни в графіку роботи магазинів і супермаркетів.

Про це розповіли на спеціалізованому порталі inPoland.

Читайте також:

Як працюватимуть магазини в Польщі

Згідно з Законом про обмеження торгівлі у неділю та святкові дні, а також у деякі інші дні від 10 січня 2018 року, в Польщі діє заборона на здійснення комерційної торгівлі в неділю. Правило поширюється також на доручення подібної роботи найманим працівникам.

Однак у грудні графік діяльності зміниться. Три тижні поспіль неділя буде повноцінним робочим днем, а саме 7, 14 та 21 грудня. Тоді двері для споживачів відкриють великі магазини, супермаркети, дискаунтери, торгові центри та інші заклади.

Водночас необхідно знати, що три дні підряд — 24, 25 і 26 грудня — більшість магазинів у Польщі традиційно будуть закритими. Це передбачено списком офіційних неробочих днів, який також функціонував в Україні до початку повномасштабної війни.

Необхідно заздалегідь запастися всіма необхідними товарами, хоча деякі заклади залишаться відкритими у свята. Наприклад, франчайзингові точки кшталт Żabka, автозаправки, аптеки, пекарні, сувенірні лавки, супермаркети на вокзалах та аеропортах, невеликі приватні магазинчики.

Контроль за грошима українців у Польщі

Раніше ми розповідали, що з 1 січня 2026 року податкова служба Польщі почне відстежувати рух коштів на банківських рахунках українців та отримувати детальні відомості про карткові перекази. Моніторинг і перевірки можуть зачепити осіб, які протягом календарного року:

  • перевищили ліміт витрат у 25 000 євро (стосується підприємців);
  • отримали на рахунок більше 30 000 злотих.

Посилений контроль платежів нібито має протидіяти "сірим" фінансовим схемам, незареєстрованій бізнес-діяльності, ухиленню від декларування доходів і сплати податків. Контролюючий орган буде отримувати від банків ідентифікаційні дані осіб, номери їх рахунків, суми депозитів і переказів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році попит на іноземних працівників у Польщі зростатиме, наприклад, у сферах будівництва, виробництва, логістики, послуг, ІТ тощо. А роботодавці пропонуватимуть трохи вищі зарплати.

Також ми писали, що з 24 грудня роботодавців у Польщі зобов’яжуть дотримуватися нових правил. Вони повинні одразу розкривати запропоновану зарплату, але не зможуть запитувати в кандидатів їх попередній дохід.

Польща магазини Різдво українці в Польщі супермаркет
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
