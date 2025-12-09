Видео
Главная Экономика Медицина в Польше — что изменится для пациентов в 2026 году

Медицина в Польше — что изменится для пациентов в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 12:35
Медицина Польши переходит на новые стандарты — что изменится с 1 января 2026 года
Врачи проводят диагностику на компьютерном томографе. Фото: УНИАН

С начала нового года в Польше стартует централизованная электронная система, которая позволит пациентам онлайн записываться на прием к медицинским специалистам. Соответствующий закон подписал Президент Кароль Навроцкий.

О том, как изменятся правила записи на прием в медицинские учреждения Польши в 2026 году, рассказали на портале "inPoland".

Как можно будет записаться к врачу в Польше в 2026 году

Уже с 1 января граждане смогут оформить через интернет первый визит к кардиологу, а также записаться на профилактические обследования — маммографию и цитологию.

Доступ к электронной записи будет расширяться поэтапно. Во второй половине 2026 года онлайн-очередь станет доступной для пациентов с сосудистыми, инфекционными, эндокринными, гепатологическими, нефрологическими, иммунологическими заболеваниями, а также для тех, кто лечится от:

  • туберкулеза;
  • болезней легких;
  • муковисцидоза;
  • нуждается в неонатологической помощи.

До конца 2029 года система охватит все амбулаторные специализированные услуги.

Как будет работать новая система

Новая платформа будет работать по принципу "электронной очереди". Пациент выбирает удобные даты или временные промежутки, а когда освобождается соответствующий слот, система автоматически бронирует прием и отправляет оповещение в электронную систему здравоохранения.

Записываться можно будет в учреждения, сотрудничающие с Национальным фондом здравоохранения (NFZ), через интернет-кабинет пациента (IKP) на портале pacjent.gov.pl или в мобильном приложении mojeIKP. С 1 января пользователи смогут:

  • оформить маммографию или цитологию;
  • перенести первичный или профилактический визит;
  • отменить первичный, повторный или профилактический прием;
  • записаться на первый прием к кардиологу по е-направлению.

В то же время повторный визит после отмены можно будет переназначить только непосредственно в медицинском учреждении. Через IKP и mojeIKP пациенты могут записываться только на первичные консультации у специалистов.

Ранее мы писали, что в 2026 году Польша будет оставаться открытой для иностранных работников, среди которых много украинцев. В стране произойдет несколько важных изменений, о которых стоит знать тем, кто планирует трудоустроиться в этом государстве.

Также мы рассказывали, что в Польше готовятся изменения по банковским платежам. С 1 января 2026 года налоговая служба страны получит больше информации о карточных переводах и расходах предпринимателей.

Польша врачи украинцы в Польше медицинская помощь медицина
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
