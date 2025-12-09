Відео
Головна Економіка Медицина в Польщі — що зміниться для пацієнтів у 2026 році

Медицина в Польщі — що зміниться для пацієнтів у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 12:35
Медицина Польщі переходить на нові стандарти — що зміниться з 1 січня 2026 року
Лікарі проводять діагностику на комп'ютерному томографі. Фото: УНІАН

З початку нового року в Польщі стартує централізована електронна система, яка дозволить пацієнтам онлайн записуватися на прийом до медичних спеціалістів. Відповідний закон підписав Президент Кароль Навроцький.

Про те, як зміняться правила запису на прийом до медичних закладів Польщі у 2026 році, розповіли на порталі "inPoland".

Як можна буде записатися до лікаря в Польщі у 2026 році

Уже з 1 січня громадяни зможуть оформити через інтернет перший візит до кардіолога, а також записатися на профілактичні обстеження — мамографію та цитологію.

Доступ до електронного запису розширюватиметься поетапно. У другій половині 2026 року онлайн-черга стане доступною для пацієнтів із судинними, інфекційними, ендокринними, гепатологічними, нефрологічними, імунологічними захворюваннями, а також для тих, хто лікується від: 

  • туберкульозу;
  • хвороб легень;
  • муковісцидозу;
  • потребує неонатологічної допомоги. 

До кінця 2029 року система охопить усі амбулаторні спеціалізовані послуги.

Як працюватиме нова система

Нова платформа працюватиме за принципом "електронної черги". Пацієнт обирає зручні дати чи часові проміжки, а коли звільняється відповідний слот, система автоматично бронює прийом та надсилає сповіщення в електронну систему охорони здоров’я.

Записуватись можна буде в заклади, що співпрацюють із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ), через інтернет-кабінет пацієнта (IKP) на порталі pacjent.gov.pl або в мобільному застосунку mojeIKP. З 1 січня користувачі зможуть:

  • оформити мамографію чи цитологію;
  • перенести первинний або профілактичний візит;
  • скасувати первинний, повторний або профілактичний прийом;
  • записатися на перший прийом до кардіолога за е-направленням.

Водночас повторний візит після скасування можна буде перепризначити лише безпосередньо в медичному закладі. Через IKP та mojeIKP пацієнти можуть записуватися тільки на первинні консультації у спеціалістів.

Раніше ми писали, що у 2026 році Польща залишатиметься відкритою для іноземних працівників, серед яких багато українців. В країні відбудеться кілька важливих змін, про які варто знати тим, хто планує працевлаштуватись в цій державі.

Також ми розповідали, що в Польщі готуються зміни щодо банківських платежів. З 1 січня 2026 року податкова служба країни отримає більше інформації про карткові перекази та витрати підприємців.

Польща лікарі українці в Польщі медична допомога медицина
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
