Оштрафуют и конфискуют — какие посылки не доедут из-за границы

Оштрафуют и конфискуют — какие посылки не доедут из-за границы

Дата публикации 13 декабря 2025 10:12
Посылки из Европы могут конфисковать на границе — кто рискует потерять товар
Загрузка посылок в машину. Фото: Pexels

Украинцев могут ждать крупные штрафы и конфискация международных посылок в случае несоблюдения законодательных требований. Покупая товары за границей или получая подарки от родных, необходимо понимать, что они будут проходить таможенный контроль.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему посылки могут конфисковать на границе.

Читайте также:

Недостоверность данных о товаре

Самое важное, в чем надо убедиться, когда заходит речь о международных посылках — это правдивость информации, указанной в документах. Иначе проверку пройти не удастся плюс существует риск конфискации и взыскания штрафа.

Таможенный кодекс дополнили статьей об административной ответственности за нарушение правил пересылки товаров через украинскую границу. Речь идет именно о международных почтовых и экспресс-отправлениях. Если данные в декларации не будут совпадать с фактической ситуацией, то грозят проблемы.

Например, по документам транспортируется одно количество товара, а в посылке присутствует совсем другое. Могут не сходиться названия продукции или вообще их наличие в грузе. В таких случаях, согласно статье 473 ТКУ, накладывается санкция в размере 30-50% стоимости товаров.

Какие посылки конфискуют на границе

Согласно части 2 этой статьи Таможенного кодекса конфискация запрещенной продукции, присутствующей в международных экспресс-отправлениях, обязательна. Нельзя пересылать по почте:

  • оружие и взрывчатые вещества;
  • наркотические средства;
  • культурные ценности;
  • материалы, содержащие пропаганду идей войны, расизма, расовой дискриминации и геноцида.

Конечно, при наличии контрабанды тоже предусмотрена ответственность. Если сотрудники таможни заподозрят перевозку незаконных товаров, посылку изымут. Плюс возможна конфискация представителями правоохранительных органов — в случае проведения уголовного расследования.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине мошенники начали рассылать SMS и сообщения в мессенджерах от имени почтовых операторов, требуя "подтвердить доставку". Но переход по ссылке ведет на фишинговые сайты.

Также мы писали, что Укрпошта снизила тарифы на доставку мелких пакетов Prime весом до 2 килограммов. Теперь услуга доступна для 109 стран мира, а цена отправления уменьшилась с 7,26 до 5,5 доллара.

граница Таможенная служба штрафы конфискация посылки
Автор:
Автор:
Елизавета Супивская
