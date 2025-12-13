Посилки з Європи можуть конфіскувати на кордоні — хто ризикує втратити товар

Завантаження посилок у машину. Фото: Pexels

Українців можуть чекати великі штрафи і конфіскація міжнародних посилок у разі недотримання законодавчих вимог. Купуючи товари за кордоном або отримуючи подарунки від рідних, необхідно розуміти, що вони будуть проходити митний контроль.

Недостовірність даних про товар

Найважливіше, в чому треба переконатися, коли заходить мова про міжнародні посилки — це правдивість інформації, вказаної в документах. Інакше перевірку пройти не вдасться плюс існує ризик конфіскації та стягнення штрафу.

Митний кодекс доповнили статтею про адміністративну відповідальність за порушення правил пересилання товарів через український кордон. Йдеться саме про міжнародні поштові та експрес-відправлення. Якщо дані в декларації не співпадатимуть з фактичною ситуацією, то загрожують проблеми.

Наприклад, по документах транспортується одна кількість товару, а в посилці присутня зовсім інша. Можуть не сходитися назви продукції чи взагалі їх наявність у вантажі. В таких випадках, згідно зі статтею 473 МКУ, накладається санкція в розмірі 30-50% вартості товарів.

Які посилки конфіскують на кордоні

Відповідно до частини 2 цієї статті Митного кодексу конфіскація забороненої продукції, що присутня у міжнародних експрес-відправленнях, обов’язкова. Не можна пересилати поштою:

зброю та вибухові речовини;

наркотичні засоби;

культурні цінності;

матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду.

Звісно, за наявності контрабанди теж передбачена відповідальність. Якщо працівники митниці запідозрять перевезення незаконних товарів, посилку вилучать. Плюс можлива конфіскація представниками правоохоронних органів — у випадку проведення кримінального розслідування.

Що ще варто знати українцям

