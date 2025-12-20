Гроші за в'їзд до Польщі — скільки доведеться платити українцям у 2026 році

Чоловік проходить паспортний контроль на кордоні. Фото: УНІАН

У 2025 році українці зможуть без проблем перетинати кордон з Польщею — для цього достатньо мати чинний закордонний паспорт. Однак вже у 2026 році правила мають змінитися.

Про те, скільки потрібно буде заплатити українцям за в'їзд до Польщі у 2026 році, зазначається на сайті ETIAS.COM.

Коли зміняться правила в'їзду до країн ЄС для українців

Європейський Союз офіційно запустив систему Entry/Exit System (EES). Вона стосується всіх громадян третіх країн, включно з українцями, які подорожують до Шенгенської зони без візи або за короткостроковими візами.

Важливо, що введення EES не передбачає додаткових оплат і не змінює процедуру перетину кордону. Єдина вимога — здача біометричних даних, зокрема фотографії та відбитків пальців. На кордоні з Польщею вже почали збирати ці дані, що іноді спричиняє затримки. Повна інтеграція системи очікується до 10 квітня 2026 року.

Коли та скільки платитимуть українці за в'їзд до Польщі

З наступного року умови перетину кордонів з країнами ЄС (в тому числі з Польщею) для українців трохи ускладняться через запуск системи ETIAS, який планується в кінці 2026 року.

Це не віза, а електронний дозвіл на подорож, який дозволятиме перебувати в ЄС до 90 днів протягом 180-денного періоду. Щоб його отримати потрібно:

Заповнити онлайн-заявку на офіційному сайті або через мобільний застосунок. Надати паспортні та контактні дані, інформацію про освіту, роботу та відповіді на питання безпеки. Сплатити збір 20 євро (не стосується осіб до 18 і старше 70 років).

Більшість заявок оброблятимуться від кількох хвилин до 96 годин, у складніших випадках термін очікування може сягати 30 днів. Дозвіл буде дійсним три роки або до закінчення терміну дії паспорта. Без ETIAS перевізники можуть не дозволити посадку, а прикордонники — відмовити у в’їзді.

Система ETIAS охоплюватиме всі країни Шенгенської зони, а також Болгарію, Румунію, Кіпр та інші держави, які приєднаються до Шенгену у майбутньому, включно з мікродержавами Європи.

