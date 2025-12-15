Заборонені предмети в авто — через які речі в салоні можна отримати штраф в Польщі

Черга з авто на польському кордоні. Фото: УНІАН

В Польщі кожен автомобіль повинен мати мінімальний обов’язковий набір предметів: аварійний знак і справний вогнегасник. Проте не всі водії знають, що деякі речі в машині можуть стати підставою для штрафу.

Про те, які предмети заборонено перевозити в автомобілі в Польщі та за що можуть оштрафувати у 2025 році, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Реклама

Читайте також:

Що заборонено перевозити автомобілем в Польщі

Хоча в Польщі немає офіційного списку заборонених предметів для перевезення, закон обмежує все, що може становити загрозу для:

водія;

пасажирів;

інших учасників руху.

Згідно із Законом про дорожній рух, транспортний засіб має бути укомплектований і використовуватись так, щоб не створювати небезпеки.

До потенційно небезпечних речей відносять предмети, які під час різкого гальмування або аварії можуть спричинити травми. Йдеться про сокири, мачете, бейсбольні біти чи інші важкі та гострі предмети.

Не має значення, де вони знаходяться — у салоні чи багажнику. Під час перевірки такі речі можуть викликати запитання.

За що та на скільки можуть оштрафувати водія в Польщі

У разі виявлення незакріплених небезпечних предметів водієві може загрожувати штраф. У деяких ситуаціях поліція навіть має право вилучити реєстраційний документ на автомобіль.

Окрему увагу правоохоронці звертають на перевезення коробок або пакунків на передньому пасажирському сидінні. Якщо вантаж перекриває огляд через бокове вікно, водієві загрожує штраф у розмірі 500 злотих (приблизно 5 883 грн). Така ж відповідальність передбачена, якщо вантаж порушує стійкість автомобіля або виступає за його габарити.

Крім того, перевезення пального та відходів у Польщі регулюється окремими правилами й має здійснюватися з дотриманням встановлених вимог. Водіям радять уважно стежити за тим, що і як вони перевозять в автомобілі, адже навіть звичні речі можуть стати причиною штрафу.

Раніше ми писали, що після початку війни багато українців поїхали жити й працювати за кордон. Багато хто оселився в Польщі. Там вони працюють та отримують зарплату.

Також ми розповідали, що під час перетину кордону в українців можуть виникнути певні труднощі. Наприклад, для в’їзду в Польщу потрібно мати певну суму грошей при собі. Якщо коштів замало, іноземцям можуть відмовити у в’їзді.