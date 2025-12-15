Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Штрафы в Польше — какие предметы запрещено перевозить в авто

Штрафы в Польше — какие предметы запрещено перевозить в авто

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 18:15
Запрещенные предметы в авто — из-за каких вещей в салоне можно получить штраф в Польше
Очередь из авто на польской границе. Фото: УНИАН

В Польше каждый автомобиль должен иметь минимальный обязательный набор предметов: аварийный знак и исправный огнетушитель. Однако не все водители знают, что некоторые вещи в машине могут стать основанием для штрафа.

О том, какие предметы запрещено перевозить в автомобиле в Польше и за что могут оштрафовать в 2025 году, рассказали на информационном портале "inPoland".

Реклама
Читайте также:

Что запрещено перевозить автомобилем в Польше

Хотя в Польше нет официального списка запрещенных предметов для перевозки, закон ограничивает все, что может представлять угрозу для:

  • водителя;
  • пассажиров;
  • других участников движения.

Согласно Закону о дорожном движении, транспортное средство должно быть укомплектовано и использоваться так, чтобы не создавать опасности.

К потенциально опасным вещам относят предметы, которые во время резкого торможения или аварии могут вызвать травмы. Речь идет о топорах, мачете, бейсбольных битах или других тяжелых и острых предметах.

Не имеет значения, где они находятся — в салоне или багажнике. Во время проверки такие вещи могут вызвать вопросы.

За что и на сколько могут оштрафовать водителя в Польше

В случае обнаружения незакрепленных опасных предметов водителю может грозить штраф. В некоторых ситуациях полиция даже имеет право изъять регистрационный документ на автомобиль.

Особое внимание правоохранители обращают на перевозку коробок или пакетов на переднем пассажирском сиденье. Если груз перекрывает обзор через боковое окно, водителю грозит штраф в размере 500 злотых (примерно 5 883 грн). Такая же ответственность предусмотрена, если груз нарушает устойчивость автомобиля или выступает за его габариты.

Кроме того, перевозка топлива и отходов в Польше регулируется отдельными правилами и должна осуществляться с соблюдением установленных требований. Водителям советуют внимательно следить за тем, что и как они перевозят в автомобиле, ведь даже привычные вещи могут стать причиной штрафа.

Ранее мы писали, что после начала войны многие украинцы уехали жить и работать за границу. Многие поселились в Польше. Там они работают и получают зарплату.

Также мы рассказывали, что при пересечении границы у украинцев могут возникнуть определенные трудности. Например, для въезда в Польшу нужно иметь определенную сумму денег при себе. Если средств мало, иностранцам могут отказать во въезде.

Польша авто штрафы штраф в Польше украинцы в Польше
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации