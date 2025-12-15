Запрещенные предметы в авто — из-за каких вещей в салоне можно получить штраф в Польше

Очередь из авто на польской границе. Фото: УНИАН

В Польше каждый автомобиль должен иметь минимальный обязательный набор предметов: аварийный знак и исправный огнетушитель. Однако не все водители знают, что некоторые вещи в машине могут стать основанием для штрафа.

О том, какие предметы запрещено перевозить в автомобиле в Польше и за что могут оштрафовать в 2025 году, рассказали на информационном портале "inPoland".

Что запрещено перевозить автомобилем в Польше

Хотя в Польше нет официального списка запрещенных предметов для перевозки, закон ограничивает все, что может представлять угрозу для:

водителя;

пассажиров;

других участников движения.

Согласно Закону о дорожном движении, транспортное средство должно быть укомплектовано и использоваться так, чтобы не создавать опасности.

К потенциально опасным вещам относят предметы, которые во время резкого торможения или аварии могут вызвать травмы. Речь идет о топорах, мачете, бейсбольных битах или других тяжелых и острых предметах.

Не имеет значения, где они находятся — в салоне или багажнике. Во время проверки такие вещи могут вызвать вопросы.

За что и на сколько могут оштрафовать водителя в Польше

В случае обнаружения незакрепленных опасных предметов водителю может грозить штраф. В некоторых ситуациях полиция даже имеет право изъять регистрационный документ на автомобиль.

Особое внимание правоохранители обращают на перевозку коробок или пакетов на переднем пассажирском сиденье. Если груз перекрывает обзор через боковое окно, водителю грозит штраф в размере 500 злотых (примерно 5 883 грн). Такая же ответственность предусмотрена, если груз нарушает устойчивость автомобиля или выступает за его габариты.

Кроме того, перевозка топлива и отходов в Польше регулируется отдельными правилами и должна осуществляться с соблюдением установленных требований. Водителям советуют внимательно следить за тем, что и как они перевозят в автомобиле, ведь даже привычные вещи могут стать причиной штрафа.

