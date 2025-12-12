Видео
Главная Экономика Для работодателей и сотрудников в Польше ввели перемены — детали

Для работодателей и сотрудников в Польше ввели перемены — детали

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 14:10
Новые цены на документы в Польше — что подорожало с 1 декабря и кто должен платить
Украинские беженцы. Фото: УНИАН

С 1 декабря 2025 года в Польше изменились цены на оформление официальных документов — приглашения на работу. Освядчение и административные сборы за легализацию теперь обходятся дороже. Правительство страны планирует в дальнейшем усиливать контроль за трудоустройством иностранцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие изменения в Польше затронут украинцев.

Новые цены на документы

Министр семьи, труда и социальной политики Польши издал отдельное постановление от 20 ноября 2025 года об увеличении стоимости Освядчения и разрешений на работу. Новые цены находятся на таком уровне с 1 декабря:

  • Освядчение (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy) — 400 злотых вместо 100 злотых;
  • разрешение на работу (Zezwolenie na pracę) до 3 месяцев — 200 злотых вместо 50 злотых;
  • разрешение на работу более 3 месяцев — 400 злотых вместо 100 злотых;
  • поручение на выполнение сезонной работы (Zaświadczenie) на 9 месяцев — 100 злотых вместо 50 злотых.

Стоит отметить, что деньги платит именно польский работодатель, а не сотрудник, которого нанимают на работу. Однако украинцы тоже должны учитывать значительное подорожание первичной легализации, поскольку из-за поднятия цен оформление визы может длиться дольше.

Местные власти ввели изменения с целью минимизации случаев оформления фальшивых приглашений. Это часть комплексного подхода к усиленному контролю за трудоустройством иностранцев в Польше. Наряду с этим планируется полноценная цифровизация процессов, связанных с работой и бытом, а именно перевод в электронный формат.

Что будет с зарплатами в Польше за декабрь

Ранее мы рассказывали, что некоторые сотрудники получат за последний месяц года на несколько тысяч злотых меньше. Это связано с их переходом во вторую налоговую категорию. Изменения ждут людей, зарабатывающих большие суммы, поскольку они обязаны платить высокие налоги:

  • 12% — применяется к доходу менее 120 000 злотых брутто в год;
  • 32% — применяется к доходу более 120 000 злотых брутто в год.

Отметим, с 1 января 2026 года в Польше вырастет минимальная заработная плата. Показатель будет находиться на уровне 4 806 злотых брутто, а в почасовом размере — 31,40 злотых. Произойдет повышение на 140 злотых в месячном эквиваленте по сравнению с 2025 годом. Однако "на руки" сотрудникам будут выдавать гораздо меньше — около 3 600 злотых (нетто).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых украинцев могут развернуть на границе с Польшей, если они не будут иметь достаточно наличных. Минимальная сумма для подтверждения платежеспособности — от 75 злотых на день пребывания.

Также мы писали, что сотрудники в Польше получат официальные выходные 24, 25 и 26 декабря (по случаю Рождества). Это означает, что большинство супермаркетов не будут работать три дня подряд, а продукты будут недоступны.

Польша работа цены документы украинцы в Польше
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
