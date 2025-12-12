Нові ціни на документи в Польщі — що подорожчало з 1 грудня і хто має платити

Українські біженці. Фото: УНІАН

З 1 грудня 2025 року в Польщі змінилися ціни на оформлення офіційних документів — запрошення на роботу. Освядчення та адміністративні збори за легалізацію тепер обходяться дорожче. Уряд країни планує надалі посилювати контроль за працевлаштуванням іноземців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які зміни у Польщі зачеплять українців.

Нові ціни на документи

Міністр сімʼї, праці та соціальної політики Польщі видав окрему постанову від 20 листопада 2025 року про збільшення вартості Освядчення та дозволів на роботу. Нові ціни перебувають на такому рівні з 1 грудня:

Освядчення (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy) — 400 злотих замість 100 злотих;

дозвіл на роботу (Zezwolenie na pracę) до 3 місяців — 200 злотих замість 50 злотих;

дозвіл на роботу понад 3 місяці — 400 злотих замість 100 злотих;

доручення на виконання сезонної роботи (Zaświadczenie) на 9 місяців — 100 злотих замість 50 злотих.

Варто зазначити, що кошти сплачує саме польський роботодавець, а не працівник, якого наймають на роботу. Проте українці теж повинні враховувати значне подорожчання первинної легалізації, оскільки через підняття цін оформлення візи може тривати довше.

Місцева влада запровадила зміни з метою мінімізації випадків оформлення фальшивих запрошень. Це частина комплексного підходу до посиленого контролю за працевлаштуванням іноземців у Польщі. Поряд із цим планується повноцінна цифровізація процесів, пов'язаних із роботою і побутом, а саме переведення в електронний формат.

Що буде з зарплатами в Польщі за грудень

Раніше ми розповідали, що деякі працівники отримають за останній місяць року на кілька тисяч злотих менше. Це пов'язано з їх переходом до другої податкової категорії. Зміни чекають людей, які заробляють великі суми, оскільки вони зобов'язані сплачувати більші податки:

12% — застосовується до доходу менше 120 000 злотих брутто на рік;

32% — застосовується до доходу більше 120 000 злотих брутто на рік.

Зауважимо, з 1 січня 2026 року в Польщі виросте мінімальна заробітна плата. Показник перебуватиме на рівні 4 806 злотих брутто, а в погодинному розмірі — 31,40 злотих. Відбудеться підвищення на 140 злотих у місячному еквіваленті порівняно з 2025 роком. Однак "на руки" працівникам видаватимуть набагато менше — близько 3 600 злотих (нетто).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких українців можуть розвернути на кордоні з Польщею, якщо вони не матимуть достатньо готівки. Мінімальна сума для підтвердження платоспроможності — від 75 злотих на день перебування.

Також ми писали, що працівники в Польщі матимуть офіційні вихідні 24, 25 і 26 грудня (з нагоди Різдва). Це означає, що більшість супермаркетів не працюватимуть три дні підряд, а продукти будуть недоступні.