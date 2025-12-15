Новая минималка в Польше — какую сумму гарантируют работникам с 1 января 2026

Один злотый. Фото: Pexels

После начала войны значительная часть граждан Украины выехала за границу. Одной из самых популярных стран стала Польша. Многие украинцы трудоустроились и получают зарплату в этом государстве.

О том, каким будет размер минимальной зарплаты в Польше с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

На сколько повысят минималку в Польше в 2026 году

В Министерство семьи, труда и социальной политики отмечают, что с 1 января 2026 года в Польше планируется повышение минимальной заработной платы. Она вырастет на 140 злотых брутто — с 4 666 злотых до 4 806 злотых (примерно 56 357 грн).

После уплаты налогов люди, которые работают за минимальную зарплату, будут получать "на руки" 3 605,85 злотых (около 42 284 грн).

Это повышение не будет очень большим по сравнению с 2023 и 2024 годами, но оно коснется около 3 миллионов работников, получающих минимальную заработную плату.

Для кого предусмотрены специальные условия

Для работников, работающих по трудовому договору, сумма на руки составит 3 605,85 злотых. Для тех, кто работает по договору злеценя, ставка составит 31,40 злотых в час (368 гривен), что на 0,90 злотых больше, чем сейчас (30,50 злотых).

Если работник работает по договору поручения, его заработок будет зависеть от того, платит ли он полные взносы в ZUS и имеет ли налоговые льготы, такие как освобождение от налога PIT-0 для молодежи до 26 лет.

Те, кто подлежит полным взносам в ZUS и налогообложению, будут получать почти такую же сумму, как и по трудовому договору — около 3 600 злотых нетто. Студенты и молодежь до 26 лет, которые пользуются льготой PIT-0, могут получить почти всю сумму — до 4 806 злотых нетто.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении Закон о Государственном бюджете на 2026 год. Это означает, что с 1 января изменятся важные экономические показатели, в частности минимальная заработная плата.

Также мы рассказывали, что Германия приняла много украинцев, которые выехали из-за войны. Большинство из них не владеют немецким языком, поэтому часто вынуждены работать за минимальную зарплату. Однако эта сумма регулярно растет и действует по всей стране, независимо от региона.