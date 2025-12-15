Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Польша повышает размер минималки — сумма с 1 января 2026

Польша повышает размер минималки — сумма с 1 января 2026

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 07:15
Новая минималка в Польше — какую сумму гарантируют работникам с 1 января 2026
Один злотый. Фото: Pexels

После начала войны значительная часть граждан Украины выехала за границу. Одной из самых популярных стран стала Польша. Многие украинцы трудоустроились и получают зарплату в этом государстве.

О том, каким будет размер минимальной зарплаты в Польше с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

На сколько повысят минималку в Польше в 2026 году

В Министерство семьи, труда и социальной политики отмечают, что с 1 января 2026 года в Польше планируется повышение минимальной заработной платы. Она вырастет на 140 злотых брутто — с 4 666 злотых до 4 806 злотых (примерно 56 357 грн).

После уплаты налогов люди, которые работают за минимальную зарплату, будут получать "на руки" 3 605,85 злотых (около 42 284 грн).

Это повышение не будет очень большим по сравнению с 2023 и 2024 годами, но оно коснется около 3 миллионов работников, получающих минимальную заработную плату.

Для кого предусмотрены специальные условия

Для работников, работающих по трудовому договору, сумма на руки составит 3 605,85 злотых. Для тех, кто работает по договору злеценя, ставка составит 31,40 злотых в час (368 гривен), что на 0,90 злотых больше, чем сейчас (30,50 злотых).

Если работник работает по договору поручения, его заработок будет зависеть от того, платит ли он полные взносы в ZUS и имеет ли налоговые льготы, такие как освобождение от налога PIT-0 для молодежи до 26 лет.

Те, кто подлежит полным взносам в ZUS и налогообложению, будут получать почти такую же сумму, как и по трудовому договору — около 3 600 злотых нетто. Студенты и молодежь до 26 лет, которые пользуются льготой PIT-0, могут получить почти всю сумму — до 4 806 злотых нетто.

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении Закон о Государственном бюджете на 2026 год. Это означает, что с 1 января изменятся важные экономические показатели, в частности минимальная заработная плата.

Также мы рассказывали, что Германия приняла много украинцев, которые выехали из-за войны. Большинство из них не владеют немецким языком, поэтому часто вынуждены работать за минимальную зарплату. Однако эта сумма регулярно растет и действует по всей стране, независимо от региона.

Польша выплаты деньги минимальная зарплата украинцы в Польше
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации