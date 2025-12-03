Видео
Главная Экономика Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

Минималка в Украине — какой будет сумма с 1 января 2026 года

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 16:00
Правительство определилось с размером минимальной зарплаты на 2026 год — какой будет сумма с 1 января
Гривны в конверте. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год во втором чтении и в целом. Это означает, что с 1 января в стране изменятся важные экономические показатели, в том числе и размер минимальной зарплаты (МЗП).

О том, какой будет минимальная зарплата в Украине в 2026 году и что зависит от этого показателя, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Размер минимальной зарплаты в 2026 году

Минимальная заработная плата — это законодательно установленный минимум оплаты труда за простую неквалифицированную работу, ниже которого работодатель не имеет права платить за выполненную месячную норму.

Согласно проекту Госбюджета на 2026 год, минимальная зарплата с 1 января составит:
в почасовом размере:

  • 52 грн (рост на 4 грн, в 2025 году — 48 грн);
  • в месячном размере: 8 647 грн (увеличение на 647 грн по сравнению с 2025 годом).

После вычета обязательных налогов — 18% НДФЛ и 5% военного сбора — работник получит примерно 6 658 грн "на руки".

На что повлияет повышение минимальной зарплаты в Украине

С повышением минималки, в Украине изменится ряд других показателей:

  • Начисления работникам

Гарантированная минимальная зарплата работника в 2026 году составит:

  • 8 647 грн в месяц;
  • 52 грн в час при почасовой оплате.

Если фактическая зарплата работника ниже минимальной, работодатель обязан сделать доплату. В случае, когда месячная норма труда не выполнена, выплата рассчитывается пропорционально отработанному времени.

Минимальная зарплата также используется для определения максимальной суммы суточных при командировках по Украине — 864,70 грн (0,1 МЗП), для страховых и компенсационных выплат за вред здоровью, а также для оплаты дополнительных выходных дней.

  • Размер Единого социального взноса

ЕСВ зависит от минимальной зарплаты. Ставка взноса составляет 22%. Ежемесячные взносы с минимальной зарплаты составят 1 902 грн, а максимальные — 172 940 грн (от максимальной базы начисления ЕСВ, равной 20 МЗП). ЕСВ уплачивается только за работников, которые работают по основному месту работы и не являются людьми с инвалидностью.

  • Больничные и декретные

Сумма больничных и декретных за месяц не должна превышать максимальную базу ЕСВ —172 940 грн (20 МЗП). Минимальная дневная выплата для основных работниц в декрете составляет 284,90 грн (8 647 поделено на 30,33 дня).

  • Размер штрафов за нарушение трудового

Законодательство также связан с минимальной зарплатой. За неоформленного работника штраф составит 86 470 грн (10 МЗП), за нарушение минимальных гарантий — 17 294 грн (2 МЗП), за другие нарушения трудового законодательства — 8 647 грн (1 МЗП).

Ранее мы писали, что размер пенсии в Украине зависит от заработка и стажа каждого человека. Однако есть минимальная сумма, ниже которой выплаты не бывают.

Также мы рассказывали, что зарплата учителя состоит из оклада, надбавок, доплат и разовых выплат. В среднем педагог получает около 15 000 грн в месяц.

госбюджет зарплаты деньги минимальная зарплата финансы
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
