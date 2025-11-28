Пенсии в Украине — какие минимальные суммы гарантируют украинцам 60+ в декабре

Пожилая женщина в своем дворе. Фото: УНИАН

Размер пенсионных выплат украинцев определяется индивидуально, в зависимости от их официальных доходов во время работы и количества стажа. Однако государство устанавливает и минимальные суммы, меньше которых, пожилые люди получать не могут.

О том, на какие минимальные пенсионные выплаты могут рассчитывать украинцы в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Каким будет размер минимальной пенсии в декабре

В Украине в 2025 году минимальная пенсия останется без изменений — 2 361 грн. Именно такой прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, заложен в госбюджете. Повышение этого показателя на 2025 год не предусмотрено, поэтому он остался в силе до конца года.

В то же время с 1 марта Пенсионный фонд провел ежегодную индексацию. Пенсии, назначенные по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, выросли на 14%. Поэтому, несмотря на неизменный прожиточный минимум, выплаты для большинства пенсионеров повысились именно благодаря индексации.

Также с марта обновлены размеры доплат к минимальным выплатам. Это предусмотрено постановлением №209 об индексации пенсий и усилении соцзащиты уязвимых категорий населения. Суммы изменились следующим образом:

Пенсионеры 65+, которые не работают и имеют полный стаж (30 лет для женщин / 35 — для мужчин), получили повышение с 3 370 до 3 758 грн (+388 грн). Люди до 70 лет со стажем 30/35 лет, а также люди с инвалидностью І группы: с 2 980 до 3 323 грн (+343 грн). Пенсионеры 70+ со стажем 30/35 лет, а также граждане 75-80 лет со стажем 20/25 лет: с 3 240 до 3 613 грн (+373 грн). Пенсионеры 80+ со страховым стажем 20/25 лет: с 3 370 до 3 758 грн (+388 грн). Неработающие получатели минимальной пенсии, независимо от стажа и типа пенсии: с 2 725 до 3 038 грн.

Размер минимальных пенсий в Украине. Фото: Скриншот

Для работающих пенсионеров минимальная выплата остается на уровне 2 361 грн. Получается, что сумма минимальной гарантированной выплаты зависит от возраста, имеющегося стажа и того, работает ли человек.

Кто может получить дополнительное повышение пенсии в декабре

Продолжают действовать и ежемесячные компенсации для людей старше 70 лет. Если в декабре человек войдет в одну из следующих возрастных групп, он получит прибавку к пенсии:

до 300 грн — для граждан 70-75 лет;

до 456 грн — для людей 75-80 лет;

до 570 грн — для пенсионеров, которым исполнится более 80 лет.

Такие доплаты получат пожилые люди, если их пенсия меньше 10 340,35 грн.

Ранее мы писали, что в Украине после выхода на пенсию люди получают деньги от государства. Размер выплат зависит от того, сколько лет человек работал — чем длиннее стаж, тем больше пенсия.

Также мы рассказывали, что по данным Пенсионного фонда, около четверти пенсионеров продолжают работать. Но можно ли при этом одновременно получать и зарплату, и полную пенсию.