Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Меньше прийти не может — размер минимальной пенсии с 1 декабря

Меньше прийти не может — размер минимальной пенсии с 1 декабря

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 05:45
Пенсии в Украине — какие минимальные суммы гарантируют украинцам 60+ в декабре
Пожилая женщина в своем дворе. Фото: УНИАН

Размер пенсионных выплат украинцев определяется индивидуально, в зависимости от их официальных доходов во время работы и количества стажа. Однако государство устанавливает и минимальные суммы, меньше которых, пожилые люди получать не могут.

О том, на какие минимальные пенсионные выплаты могут рассчитывать украинцы в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Каким будет размер минимальной пенсии в декабре

В Украине в 2025 году минимальная пенсия останется без изменений — 2 361 грн. Именно такой прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, заложен в госбюджете. Повышение этого показателя на 2025 год не предусмотрено, поэтому он остался в силе до конца года.

В то же время с 1 марта Пенсионный фонд провел ежегодную индексацию. Пенсии, назначенные по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, выросли на 14%. Поэтому, несмотря на неизменный прожиточный минимум, выплаты для большинства пенсионеров повысились именно благодаря индексации.

Также с марта обновлены размеры доплат к минимальным выплатам. Это предусмотрено постановлением №209 об индексации пенсий и усилении соцзащиты уязвимых категорий населения. Суммы изменились следующим образом:

  1. Пенсионеры 65+, которые не работают и имеют полный стаж (30 лет для женщин / 35 — для мужчин), получили повышение с 3 370 до 3 758 грн (+388 грн).
  2. Люди до 70 лет со стажем 30/35 лет, а также люди с инвалидностью І группы: с 2 980 до 3 323 грн (+343 грн).
  3. Пенсионеры 70+ со стажем 30/35 лет, а также граждане 75-80 лет со стажем 20/25 лет: с 3 240 до 3 613 грн (+373 грн).
  4. Пенсионеры 80+ со страховым стажем 20/25 лет: с 3 370 до 3 758 грн (+388 грн).
  5. Неработающие получатели минимальной пенсии, независимо от стажа и типа пенсии: с 2 725 до 3 038 грн.
Меньше прийти не может — размер минимальной пенсии с 1 декабря - фото 1
Размер минимальных пенсий в Украине. Фото: Скриншот

Для работающих пенсионеров минимальная выплата остается на уровне 2 361 грн. Получается, что сумма минимальной гарантированной выплаты зависит от возраста, имеющегося стажа и того, работает ли человек.

Кто может получить дополнительное повышение пенсии в декабре

Продолжают действовать и ежемесячные компенсации для людей старше 70 лет. Если в декабре человек войдет в одну из следующих возрастных групп, он получит прибавку к пенсии:

  • до 300 грн — для граждан 70-75 лет;
  • до 456 грн — для людей 75-80 лет;
  • до 570 грн — для пенсионеров, которым исполнится более 80 лет.

Такие доплаты получат пожилые люди, если их пенсия меньше 10 340,35 грн.

Ранее мы писали, что в Украине после выхода на пенсию люди получают деньги от государства. Размер выплат зависит от того, сколько лет человек работал — чем длиннее стаж, тем больше пенсия.

Также мы рассказывали, что по данным Пенсионного фонда, около четверти пенсионеров продолжают работать. Но можно ли при этом одновременно получать и зарплату, и полную пенсию.

выплаты пенсии деньги пенсионеры минимальная пенсия
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации