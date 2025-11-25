Видео
Пенсию уменьшат на 20% — кто получит меньше денег в декабре

Пенсию уменьшат на 20% — кто получит меньше денег в декабре

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 06:35
обновлено: 06:16
До 20% пенсии будет оставаться в ПФУ — кто с декабря будет получать меньше денег
Женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

По данным Пенсионного фонда Украины, около 25% людей, которые уже оформили пенсию, продолжают работать. Но разрешено ли таким гражданам одновременно получать и заработную плату, и полную пенсию.

О том, почему с декабря у некоторых украинцев могут удерживать до 20% их пенсионных выплат, объяснили в Главном управлении ПФУ в Черновицкой области.

Читайте также:

Нужно ли украинцам выбирать между пенсией и зарплатой

В целом украинское законодательство не запрещает совмещать работу с получением пенсионных выплат, но существуют важные детали, на которые стоит обратить внимание. Отдельные виды доплат к пенсии предусмотрены исключительно для неработающих пенсионеров.

Именно поэтому человеку, который трудоустраивается или увольняется, необходимо сообщить об этом Пенсионный фонд в течение десяти дней. Это дает возможность вовремя остановить или, наоборот, назначить те надбавки, на которые пенсионер имеет право.

Почему могут удерживать часть пенсии человека

Если работающий пенсионер не сообщил ПФУ о своем трудоустройстве и получил лишние средства, эти деньги придется вернуть. Если он откажется сделать это добровольно, фонд ежемесячно будет удерживать часть пенсионной выплаты до тех пор, пока задолженность не будет погашена.

При этом размер таких удержаний не может превышать 20% от ежемесячной пенсии. Такие же правила действуют и для пенсионеров, которые работают как физические лица предприниматели.

Кто не может одновременно получать пенсию и зарплату

Лица, получающие пенсию за выслугу лет, не имеют права работать на должностях, дающих право на такую пенсию, и параллельно получать выплаты. В случае трудоустройства на такие должности пенсия временно прекращается — человек получает только заработную плату.

После увольнения выплату пенсии возобновляют в обычном режиме. Если же пенсионер выбирает другую профессию, которая не связана с правом на пенсию за выслугу лет, он может без каких-либо ограничений совмещать работу и получение пенсионных выплат.

Ранее мы писали, что после внедрения обязательной идентификации пенсионеров участились попытки мошенничества. Аферисты выдают себя за работников банков или ПФУ и пытаются получить данные банковских карт.

Также мы рассказывали, что пенсии в Украине назначают по определенным нормам, а их размер формируется на основе заработка и продолжительности стажа. В основном учитывают доходы с июля 2000 года, но в отдельных ситуациях можно добавить и стаж, приобретенный ранее.

выплаты пенсии деньги пенсионеры финансы Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
