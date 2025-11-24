Видео
Видео

Главная Экономика 5 лет стажа украинцев могут не засчитать — кому это выгодно

5 лет стажа украинцев могут не засчитать — кому это выгодно

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 05:47
обновлено: 05:47
Из стажа пенсионеров могут изъять 5 лет — как изменится сумма выплат
Люди в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

В Украине пенсии назначают по установленным правилам, а их размер зависит от заработной платы и страхового стажа. Обычно для расчета берут доходы, начиная с июля 2000 года. Однако в отдельных случаях пенсионеры могут учесть и более ранние периоды работы.

О том, кому может быть выгодно исключить 5 лет стажа при расчете пенсии и кому это может быть выгодно, рассказали специалисты YouTube-канала "На Пенсии".

Читайте также:

Какой заработок могут учесть при назначении пенсии

Статья 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" позволяет некоторым категориям граждан подать данные о зарплате за любые 60 месяцев работы до 30 июня 2000 года. Этот период должен быть последовательным, даже если между работами были перерывы. Это возможно в двух случаях:

  • если человек подает справку о начисленной зарплате за выбранный период;
  • если после 1 июля 2000 года имеет менее пяти лет страхового стажа.

Что такое "оптимизация" заработка

Пенсия рассчитывается по индивидуальному коэффициенту заработка — соотношению личной зарплаты к средней по стране. Чтобы пенсия не была ниже из-за наименее выгодных месяцев работы, их можно изъять из расчета. Это и есть "оптимизация".

По желанию пенсионера можно исключить до 60 месяцев стажа подряд, если это не более 10% от всего стажа. Также из расчета доходов за 2000-2005 годы могут исключить периоды, когда человек:

  • учился;
  • проходил срочную службу;
  • воспитывал ребенка до трех лет;
  • ухаживал за пожилым пенсионером, который нуждался в помощи;
  • ухаживал за человеком с инвалидностью І группы или ребенком с инвалидностью.

Кроме того, могут не учитываться другие периоды, предусмотренные законом, в частности связанные с COVID-19 и военным положением.

Как увеличить размер пенсии

Оптимизировать можно как заработок после 2000 года, так и зарплату, полученную ранее. Главное условие — "невыгодные" месяцы должны идти подряд. Есть еще один важный нюанс.

Справка о заработке до 2000 года может быть двух видов — за 60 месяцев или за весь доступный период. Пенсионный фонд автоматически выбирает лучшие 60 месяцев, добавляет доходы после 2000 года, а уже потом проводит оптимизацию.

Специалисты отмечают, что такая процедура позволяет повысить размер пенсии и минимизировать влияние неудачных периодов работы на окончательную выплату.

Ранее мы писали, что в 2025 году некоторым украинцам повысят размер пенсий. Часть надбавок Пенсионный фонд начислит самостоятельно, а за другими придется обращаться лично.

Также мы рассказывали, что тем, кто планирует выходить на пенсию в 2026 году, стоит заранее проверить свой страховой стаж. От его количества зависит, смогут ли они оформить пенсию вовремя или придется ждать до 63 или даже 65 лет.

пенсии пенсионеры стаж Пенсионный Фонд трудовой стаж
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
