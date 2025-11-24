Из стажа пенсионеров могут изъять 5 лет — как изменится сумма выплат

Люди в отделении Пенсионного фонда. Фото: УНИАН

В Украине пенсии назначают по установленным правилам, а их размер зависит от заработной платы и страхового стажа. Обычно для расчета берут доходы, начиная с июля 2000 года. Однако в отдельных случаях пенсионеры могут учесть и более ранние периоды работы.

О том, кому может быть выгодно исключить 5 лет стажа при расчете пенсии и кому это может быть выгодно, рассказали специалисты YouTube-канала "На Пенсии".

Какой заработок могут учесть при назначении пенсии

Статья 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" позволяет некоторым категориям граждан подать данные о зарплате за любые 60 месяцев работы до 30 июня 2000 года. Этот период должен быть последовательным, даже если между работами были перерывы. Это возможно в двух случаях:

если человек подает справку о начисленной зарплате за выбранный период;

если после 1 июля 2000 года имеет менее пяти лет страхового стажа.

Что такое "оптимизация" заработка

Пенсия рассчитывается по индивидуальному коэффициенту заработка — соотношению личной зарплаты к средней по стране. Чтобы пенсия не была ниже из-за наименее выгодных месяцев работы, их можно изъять из расчета. Это и есть "оптимизация".

По желанию пенсионера можно исключить до 60 месяцев стажа подряд, если это не более 10% от всего стажа. Также из расчета доходов за 2000-2005 годы могут исключить периоды, когда человек:

учился;

проходил срочную службу;

воспитывал ребенка до трех лет;

ухаживал за пожилым пенсионером, который нуждался в помощи;

ухаживал за человеком с инвалидностью І группы или ребенком с инвалидностью.

Кроме того, могут не учитываться другие периоды, предусмотренные законом, в частности связанные с COVID-19 и военным положением.

Как увеличить размер пенсии

Оптимизировать можно как заработок после 2000 года, так и зарплату, полученную ранее. Главное условие — "невыгодные" месяцы должны идти подряд. Есть еще один важный нюанс.

Справка о заработке до 2000 года может быть двух видов — за 60 месяцев или за весь доступный период. Пенсионный фонд автоматически выбирает лучшие 60 месяцев, добавляет доходы после 2000 года, а уже потом проводит оптимизацию.

Специалисты отмечают, что такая процедура позволяет повысить размер пенсии и минимизировать влияние неудачных периодов работы на окончательную выплату.

