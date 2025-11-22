Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Гетманцев объяснил, из-за чего украинцы теряют до 50% пенсии

Гетманцев объяснил, из-за чего украинцы теряют до 50% пенсии

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 11:35
обновлено: 10:08
Украинцы теряют до 50% пенсии — Гетманцев рассказал, что не так с перерасчетом
Пенсионеры на прогулке. Фото: Pixabay

Формулы, которые применяются в Украине для перерасчета пенсий, приводят к потере немаленькой части средств. В некоторых случаях показатель доходит до 50%, что свидетельствует о значительных проблемах в системе социальных выплат.

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что не так с пенсиями украинцев

Пенсионную систему необходимо реформировать, поскольку она не сопоставима с реальными потребностями людей. А формулы, которые используются для расчета денежного обеспечения, приводят к тому, что граждане не получают часть положенных им денег.

По словам Гетманцева, когда человек выходит на пенсию, то для перерасчета выплаты применяют коэффициент к средней заработной плате за последние 3 года, который еще привязывается к тому или иному региону. Соответственно финансовая база намного меньше, чем реальная зарплата.

"Общее правило гласит, что пенсия должна составлять 40% от зарплаты. Но у нас такого почти нет, потому что для этого надо проработать 40 лет. У нас средний стаж — от 30 до 40 лет, и как правило этот показатель меньше", — констатировал спикер.

Как результат, пенсионная выплата не достигает этих 40% даже по определению, уже не беря во внимание другие параметры. По мнению Даниила Гетманцева, государство обманывает своих граждан и в первом, и во втором случае.

Неправильная индексация пенсий

А в третьем оно обманывает, когда индексирует пенсии, пересчитывая их к показателю базы 2017 года с такими ограничениями, которые не позволяют реально привести суммы в соответствие с потерей деньгами своей стоимости.

"Если говорить о первых двух случаях, то человек на этой формуле теряет около 19% денежного обеспечения. В случае индексации пенсионер теряет до 50%, если это более длительный период, потому что перерасчет осуществляется неправильно", — рассказал глава профильного комитета.

Он добавил, что сейчас основным требованием к министру социальной политики Денису Улютину является представление в Верховную Раду законопроекта о пенсионной реформе второго уровня. Он обещал это сделать в течение первых 100 дней пребывания в должности, однако срок истек. Теперь есть надежда получить разработанный документ до конца 2025 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут повысить будущую пенсию, исключив из стажа "плохие" или "нулевые" месяцы и зачислив более выгодные доходы до 2000 года. Такие действия повышают индивидуальные коэффициенты и увеличивают размер выплат.

Также мы писали, что работающие пенсионеры могут получить досрочный перерасчет, если прошло два года с момента назначения или последнего повышения. Выгодно подавать документы в начале года, чтобы учли более высокую среднюю зарплату.

выплаты пенсии деньги пенсионеры индексация
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации