Украинцы теряют до 50% пенсии — Гетманцев рассказал, что не так с перерасчетом

Пенсионеры на прогулке. Фото: Pixabay

Формулы, которые применяются в Украине для перерасчета пенсий, приводят к потере немаленькой части средств. В некоторых случаях показатель доходит до 50%, что свидетельствует о значительных проблемах в системе социальных выплат.

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Что не так с пенсиями украинцев

Пенсионную систему необходимо реформировать, поскольку она не сопоставима с реальными потребностями людей. А формулы, которые используются для расчета денежного обеспечения, приводят к тому, что граждане не получают часть положенных им денег.

По словам Гетманцева, когда человек выходит на пенсию, то для перерасчета выплаты применяют коэффициент к средней заработной плате за последние 3 года, который еще привязывается к тому или иному региону. Соответственно финансовая база намного меньше, чем реальная зарплата.

"Общее правило гласит, что пенсия должна составлять 40% от зарплаты. Но у нас такого почти нет, потому что для этого надо проработать 40 лет. У нас средний стаж — от 30 до 40 лет, и как правило этот показатель меньше", — констатировал спикер.

Как результат, пенсионная выплата не достигает этих 40% даже по определению, уже не беря во внимание другие параметры. По мнению Даниила Гетманцева, государство обманывает своих граждан и в первом, и во втором случае.

Неправильная индексация пенсий

А в третьем оно обманывает, когда индексирует пенсии, пересчитывая их к показателю базы 2017 года с такими ограничениями, которые не позволяют реально привести суммы в соответствие с потерей деньгами своей стоимости.

"Если говорить о первых двух случаях, то человек на этой формуле теряет около 19% денежного обеспечения. В случае индексации пенсионер теряет до 50%, если это более длительный период, потому что перерасчет осуществляется неправильно", — рассказал глава профильного комитета.

Он добавил, что сейчас основным требованием к министру социальной политики Денису Улютину является представление в Верховную Раду законопроекта о пенсионной реформе второго уровня. Он обещал это сделать в течение первых 100 дней пребывания в должности, однако срок истек. Теперь есть надежда получить разработанный документ до конца 2025 года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут повысить будущую пенсию, исключив из стажа "плохие" или "нулевые" месяцы и зачислив более выгодные доходы до 2000 года. Такие действия повышают индивидуальные коэффициенты и увеличивают размер выплат.

Также мы писали, что работающие пенсионеры могут получить досрочный перерасчет, если прошло два года с момента назначения или последнего повышения. Выгодно подавать документы в начале года, чтобы учли более высокую среднюю зарплату.