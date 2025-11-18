Повышение пенсии — кому не нужно ждать индексации, чтобы получать больше

Пожилой мужчина в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

В Украине пенсии обычно пересчитывают один раз в год — во время индексации. Ее проводят автоматически, а обновленные выплаты пенсионеры получают с 4 по 25 апреля. Однако некоторые пенсионеры имеют право на досрочный перерасчет.

О том, кому не нужно ждать индексации для перерасчета пенсии, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Кому досрочно пересчитают размер пенсии

Это касается тех, кто после выхода на пенсию продолжал официально работать и за кого платили единый социальный взнос (или он уплачивался самостоятельно). В таком случае государство раз в два года может увеличить размер пенсии.

Обычно этот перерасчет делается автоматически ежегодно 1 апреля. Но пенсионер может обратиться сам и получить доплату раньше, если уже прошло два года с момента:

назначения пенсии;

последнего повышения выплат.

Например, если пенсию назначили в ноябре 2023 года и человек продолжал работать, то уже в декабре 2025-го он может подать заявление и получить повышение пенсии, не дожидаясь апрельского перерасчета 2026 года. Размер надбавки зависит от уплаченных страховых взносов.

Когда дата выхода на пенсию также имеет значение

Пенсионный фонд напоминает, что на оформление пенсии, без потери выплат, дается три месяца с момента достижения пенсионного возраста. Этим правилом можно воспользоваться в свою пользу.

Например, если пенсионный возраст наступает в октябре-декабре, выгоднее подать документы уже в начале нового года — тогда пенсию рассчитают, исходя из обновленного среднего показателя зарплаты по Украине, который обычно растет. Это позволит получить более высокую пенсию.

Ранее мы писали, что некоторые люди почтенного возраста живут в государственных интернатах и получают полное содержание от государства. Их пенсии выплачиваются по специальным правилам.

Также мы рассказывали, что в соцсетях появились фейковые заявления, что пенсионерам якобы нужно "подтвердить возраст" через заявку, иначе они потеряют пенсию. Однако украинцев предупреждают, что это неправда, а очередная мошенническая схема.