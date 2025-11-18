Відео
Головна Економіка Не всім потрібно чекати індексацію — кому підвищать пенсію раніше

Не всім потрібно чекати індексацію — кому підвищать пенсію раніше

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 06:35
Оновлено: 07:30
Підвищення пенсії — кому не потрібно чекати на індексацію, щоб отримувати більше
Чоловік похилого віку у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

В Україні пенсії зазвичай перераховують один раз на рік — під час індексації. Її проводять автоматично, а оновлені виплати пенсіонери отримують з 4 до 25 квітня. Однак деякі пенсіонери мають право на достроковий перерахунок. 

Про те, кому не потрібно чекати на індексацію для перерахунку пенсії, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Кому достроково перерахують розмір пенсії

Це стосується тих, хто після виходу на пенсію продовжував офіційно працювати й за кого сплачували єдиний соціальний внесок (або він сплачувався самостійно). У такому разі держава раз на два роки може збільшити розмір пенсії.

Зазвичай цей перерахунок робиться автоматично щороку 1 квітня. Але пенсіонер може звернутися сам і отримати доплату раніше, якщо вже минуло два роки з моменту:

  • призначення пенсії;
  • останнього підвищення виплат.

Наприклад, якщо пенсію призначили у листопаді 2023 року і людина продовжувала працювати, то вже у грудні 2025-го вона може подати заяву й отримати підвищення пенсії, не чекаючи квітневого перерахунку 2026 року. Розмір надбавки залежить від сплачених страхових внесків.

Коли дата виходу на пенсію також має значення

Пенсійний фонд нагадує, що на оформлення пенсії, без втрати виплат, дається три місяці з моменту досягнення пенсійного віку. Цим правилом можна скористатися на свою користь.

Наприклад, якщо пенсійний вік настає у жовтні-грудні, вигідніше подати документи вже на початку нового року — тоді пенсію розрахують, виходячи з оновленого середнього показника зарплати по Україні, який зазвичай зростає. Це дасть змогу отримати вищу пенсію.

Раніше ми писали, що деякі люди поважного віку живуть у державних інтернатах і отримують повне утримання від держави. Їхні пенсії виплачуються за спеціальними правилами.

Також ми розповідали, що у соцмережах з’явилися фейкові заяви, що пенсіонерам нібито потрібно "підтвердити вік" через заявку, інакше вони втратять пенсію. Однак українців попереджають, що це неправда, а чергова шахрайська схема. 

виплати пенсії пенсіонери індексація Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
