Українці втрачають до 50% пенсії — Гетманцев розповів, що не так із перерахунком

Формули, які застосовуються в Україні для перерахунку пенсій, призводять до втрати немаленької частини коштів. В деяких випадках показник доходить до 50%, що свідчить про значні проблеми в системі соціальних виплат.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Що не так із пенсіями українців

Пенсійну систему необхідно реформувати, оскільки вона не співставна з реальними потребами людей. А формули, які використовуються для розрахунку грошового забезпечення, призводять до того, що громадяни не отримують частину належних їм коштів.

За словами Гетманцева, коли людина виходить на пенсію, то для перерахунку виплати застосовують коефіцієнт до середньої заробітної плати за останні 3 роки, який ще прив'язується до того чи іншого регіону. Відповідно фінансова база є набагато меншою, ніж реальна зарплата.

"Загальне правило говорить, що пенсія повинна становити 40% від зарплати. Але в нас такого майже немає, бо для цього треба пропрацювати 40 років. У нас середній стаж — від 30 до 40 років, і як правило цей показник менше", — констатував спікер.

Як результат, пенсійна виплата не досягає цих 40% навіть по визначенню, вже не беручи до уваги інші параметри. На думку Данила Гетманцева, держава обманює своїх громадян і в першому, і в другому випадку.

Неправильна індексація пенсій

А в третьому вона обманює, коли індексує пенсії, перераховуючи їх до показника бази 2017 року з такими обмеженнями, які не дозволяють реально привести суми у відповідність до втрати грошима своєї вартості.

"Якщо говорити про перші два випадки, то людина на цій формулі втрачає близько 19% грошового забезпечення. У випадку індексації пенсіонер втрачає до 50%, якщо це більш тривалий період, бо перерахунок здійснюється неправильно", — розповів очільник профільного комітету.

Він додав, що наразі основною вимогою до міністра соціальної політики Дениса Улютіна є подання до Верховної Ради законопроєкту про пенсійну реформу другого рівня. Він обіцяв це зробити протягом перших 100 днів перебування на посаді, однак термін минув. Тепер є сподівання отримати розроблений документ до кінця 2025 року.

Нагадаємо, українці можуть підвищити майбутню пенсію, виключивши зі стажу "погані" або "нульові" місяці та зарахувавши вигідніші доходи до 2000 року. Такі дії підвищують індивідуальні коефіцієнти та збільшують розмір виплат.

Також ми писали, що працюючі пенсіонери можуть отримати достроковий перерахунок, якщо минуло два роки з моменту призначення або останнього підвищення. Вигідно подавати документи на початку року, щоб врахували вищу середню зарплату.