5 років стажу українців можуть не зарахувати — кому це вигідно

Дата публікації: 24 листопада 2025 05:47
Оновлено: 05:47
Зі стажу пенсіонерів можуть вилучити 5 років — як зміниться сума виплат
Люди у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

В Україні пенсії призначають за встановленими правилами, а їхній розмір залежить від заробітної плати та страхового стажу. Зазвичай для розрахунку беруть доходи, починаючи з липня 2000 року. Проте в окремих випадках пенсіонери можуть врахувати й більш ранні періоди роботи.

Про те, кому може бути вигідно виключити 5 років стажу під час обрахунку пенсії та кому це може бути вигідно, розповіли фахівці YouTube-каналу "На Пенсії".

Який заробіток можуть врахувати під час призначення пенсії

Стаття 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" дозволяє деяким категоріям громадян подати дані про зарплату за будь-які 60 місяців роботи до 30 червня 2000 року. Цей період має бути послідовним, навіть якщо між роботами були перерви. Це можливо у двох випадках:

  • якщо людина подає довідку про нараховану зарплату за обраний період;
  • якщо після 1 липня 2000 року має менш ніж п'ять років страхового стажу.

Що таке "оптимізація" заробітку

Пенсія розраховується за індивідуальним коефіцієнтом заробітку — співвідношенням особистої зарплати до середньої по країні. Щоб пенсія не була нижчою через найменш вигідні місяці роботи, їх можна вилучити з розрахунку. Це і є "оптимізація".

За бажанням пенсіонера можна виключити до 60 місяців стажу поспіль, якщо це не більше 10% від усього стажу. Також із розрахунку доходів за 2000–2005 роки можуть вилучити періоди, коли людина:

  • навчалася;
  • проходила строкову службу;
  • виховувала дитину до трьох років;
  • доглядала за літнім пенсіонером, який потребував допомоги;
  • доглядала за людиною з інвалідністю І групи чи дитиною з інвалідністю.

Крім того, можуть не враховуватися інші періоди, передбачені законом, зокрема пов’язані з COVID-19 та воєнним станом.

Як збільшити розмір пенсії

Оптимізувати можна як заробіток після 2000 року, так і зарплату, отриману раніше. Головна умова — "невигідні" місяці мають іти підряд. Є ще один важливий нюанс.

Довідка про заробіток до 2000 року може бути двох видів — за 60 місяців або за весь доступний період. Пенсійний фонд автоматично вибирає найкращі 60 місяців, додає доходи після 2000 року, а вже потім проводить оптимізацію.

Фахівці наголошують, що така процедура дозволяє підвищити розмір пенсії та мінімізувати вплив невдалих періодів роботи на остаточну виплату.

Раніше ми писали, що у 2025 році деяким українцям підвищать розмір пенсій. Частину надбавок Пенсійний фонд нарахує самостійно, а за іншими доведеться звертатися особисто.

Також ми розповідали, що тим, хто планує виходити на пенсію у 2026 році, варто заздалегідь перевірити свій страховий стаж. Від його кількості залежить, чи зможуть вони оформити пенсію вчасно, чи доведеться чекати до 63 або навіть 65 років.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
