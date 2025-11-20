Пенсії у 2026 році — що зміниться для українців 60+ з 1 січня

Жінка похилого віку отримує пенсію. Фото: УНІАН

Українці, які планують вихід на пенсію у 2026 році, повинні заздалегідь перевірити свій страховий стаж. Від його тривалості залежить, чи зможуть вони це зробити, або доведеться чекати до 63 або навіть 65 років.

Про те, як зміняться умови виходу на пенсію для українців у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто зможе вийти на пенсію у 2026 році

У Пенсійному фонді пояснили, скільки страхового стажу потрібно для призначення пенсії у 60, 63 або 65 років. З кожним роком мінімальна кількість страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років збільшується на один рік. До 2028 року вона сягне 35 років.

Як зміняться вимоги до страхового стажу в найближчі роки. Фото: Скриншот/ПФУ

Тож уже з 1 січня 2026 року особам, які досягнуть 60-річного віку, для оформлення пенсії потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу.

Що робити, якщо страхового стажу недостатньо

Якщо у 2026 році людині виповниться 60 років, а її страховий стаж менший за 33 роки:

право на пенсію настане лише у 2029 році — у 63 роки, за умови наявності щонайменше 25 років стажу;

якщо і тоді стажу буде недостатньо, пенсія призначатиметься у 65 років при наявності мінімум 15 років страхового стажу.

Для визначення права на пенсію враховується страховий стаж на момент досягнення 60, 63 або 65 років.

Який стаж зараховується та з якого часу

З 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюють на основі даних персоніфікованого обліку. За періоди до 1 січня 2004 року — згідно з документами, наприклад, трудовою книжкою та іншими підтверджувальними паперами.

Якщо трудової книжки немає або записи у ній відсутні чи некоректні, підтвердити стаж можна через реєстр застрахованих осіб. Також приймаються довідки, виписки та інші документи інформаційних систем підприємств або установ, де людина працювала, які підтверджують періоди трудової діяльності.

