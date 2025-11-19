Пільги для українців 60+ — в якому транспорті держава пориватиме проїзд в грудні

Люди в транспорті. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, які офіційно вийшли на пенсію у 60 років, можуть користуватися низкою пільг, серед яких — знижки та безплатний проїзд. Однак ці привілеї діють не на всіх видах транспорту, тому в окремих випадках доведеться оплачувати квиток.

Про те, які саме транспортні пільги будуть доступні пенсіонерам у грудні та де все ж таки доведеться платити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яким транспортом пенсіонери зможуть їздити безплатно в грудні

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів у транспорті загального користування", людям пенсійного віку дозволено безплатно користуватися такими видами громадського транспорту:

Трамваями. Тролейбусами. Міськими автобусами. Приміськими електропоїздами.

Щоб скористатися пільгою, достатньо мати при собі пенсійне посвідчення й показати його водію або контролеру.

Щодо приватних маршрутних таксі, то правила можуть відрізнятися. Рішення про те, чи возити пенсіонерів безплатно, ухвалюють органи місцевої влади. Якщо така пільга діє, інформація про це зазвичай розміщується всередині маршрутки або на офіційному сайті місцевої ради.

Де пільги для пенсіонерів не працюють

Безплатний проїзд не поширюється на метро — там, на законодавчому рівні, пільги не передбачені, а тому пенсіонери повинні купувати квиток або оплачувати проїзд карткою. Також пільга не стосується таксі, оскільки це приватний вид перевезень.

Окрім того, держава не компенсує витрати на поїздки міжміськими автобусами чи потягами далекого сполучення — на цих маршрутах пенсіонери платять на загальних умовах.

Раніше ми писали, що користувачі відомого мобільного оператора можуть підібрати собі тариф залежно від бюджету. Для пенсіонерів, які користуються послугами Київстару, є спеціальні недорогі пропозиції з потрібними послугами на 4 тижні.

Також ми розповідали, що в Україні розмір пенсії зазвичай змінюють раз на рік під час індексації. Це відбувається автоматично, а оновлені суми починають приходити з 4 по 25 квітня. Проте частина пенсіонерів може отримати перерахунок раніше.