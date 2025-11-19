Видео
Видео

Главная Экономика Транспорт для украинцев 60+ — где можно не платить в декабре

Транспорт для украинцев 60+ — где можно не платить в декабре

Дата публикации 19 ноября 2025 05:45
обновлено: 17:41
Льготы для украинцев 60+ — в каком транспорте государство будет порывать проезд в декабре
Люди в транспорте. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины, которые официально вышли на пенсию в 60 лет, могут пользоваться рядом льгот, среди которых — скидки и бесплатный проезд. Однако эти привилегии действуют не на всех видах транспорта, поэтому в отдельных случаях придется оплачивать билет.

О том, какие именно транспортные льготы будут доступны пенсионерам в декабре и где все же придется платить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Каким транспортом пенсионеры смогут ездить бесплатно в декабре

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров в транспорте общего пользования", людям пенсионного возраста разрешено бесплатно пользоваться такими видами общественного транспорта:

  1. Трамваями.
  2. Троллейбусами.
  3. Городскими автобусами.
  4. Пригородными электропоездами.

Чтобы воспользоваться льготой, достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение и показать его водителю или контролеру.

Что касается частных маршрутных такси, то правила могут отличаться. Решение о том, возить ли пенсионеров бесплатно, принимают органы местной власти. Если такая льгота действует, информация об этом обычно размещается внутри маршрутки или на официальном сайте местного совета.

Где льготы для пенсионеров не работают

Бесплатный проезд не распространяется на метро — там, на законодательном уровне, льготы не предусмотрены, а потому пенсионеры должны покупать билет или оплачивать проезд карточкой. Также льгота не касается такси, поскольку это частный вид перевозок.

Кроме того, государство не компенсирует расходы на поездки междугородними автобусами или поездами дальнего следования — на этих маршрутах пенсионеры платят на общих условиях.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
