Новые правила для украинцев 60+ — что изменится с 1 января 2026

Дата публикации 20 ноября 2025 05:45
обновлено: 17:15
Пенсии в 2026 году — что изменится для украинцев 60+ с 1 января
Пожилая женщина получает пенсию. Фото: УНИАН

Украинцы, которые планируют выход на пенсию в 2026 году, должны заранее проверить свой страховой стаж. От его продолжительности зависит, смогут ли они это сделать, или придется ждать до 63 или даже 65 лет.

О том, как изменятся условия выхода на пенсию для украинцев в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Кто сможет выйти на пенсию в 2026 году

В Пенсионном фонде объяснили, сколько страхового стажа нужно для назначения пенсии в 60, 63 или 65 лет. С каждым годом минимальное количество страхового стажа для выхода на пенсию в 60 лет увеличивается на один год. К 2028 году оно достигнет 35 лет.

Новые правила для украинцев 60+ — что изменится с 1 января 2026 - фото 1
Как изменятся требования к страховому стажу в ближайшие годы. Фото: Скриншот/ПФУ

Поэтому уже с 1 января 2026 года лицам, которые достигнут 60-летнего возраста, для оформления пенсии нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Что делать, если страхового стажа недостаточно

Если в 2026 году человеку исполнится 60 лет, а его страховой стаж меньше 33 лет:

  • право на пенсию наступит только в 2029 году — в 63 года, при условии наличия не менее 25 лет стажа;
  • если и тогда стажа будет недостаточно, пенсия будет назначаться в 65 лет при наличии минимум 15 лет страхового стажа.

Для определения права на пенсию учитывается страховой стаж на момент достижения 60, 63 или 65 лет.

Какой стаж засчитывается и с какого времени

С 1 января 2004 года страховой стаж исчисляют на основе данных персонифицированного учета. За периоды до 1 января 2004 года — согласно документам, например, трудовой книжке и другим подтверждающим бумагам.

Если трудовой книжки нет или записи в ней отсутствуют либо некорректны, подтвердить стаж можно через реестр застрахованных лиц. Также принимаются справки, выписки и другие документы информационных систем предприятий или учреждений, где человек работал, которые подтверждают периоды трудовой деятельности.

Ранее мы писали, что украинцы, которые официально выходят на пенсию в 60 лет, могут пользоваться рядом льгот — в частности льготным проездом. В то же время такие преимущества распространяются не на все виды транспорта, поэтому в некоторых ситуациях билет придется оплачивать.

Также мы рассказывали, что обычно пенсионные выплаты в Украине пересматривают раз в год во время индексации. Обновленные суммы пенсионеры получают в период с 4 по 25 апреля. Однако отдельные категории граждан могут претендовать и на внеочередной перерасчет.

пенсии пенсионеры стаж Пенсионный Фонд трудовой стаж
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
