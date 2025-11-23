Відео
Головна Економіка До кінця року пенсії збільшать — хто отримає надбавку

До кінця року пенсії збільшать — хто отримає надбавку

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 06:35
Оновлено: 07:29
Пенсії зростають — кому підвищать виплати до кінця 2025 року
Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2025 році частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищення виплат. Частину доплат Пенсійний фонд призначатиме автоматично, а інші потрібно буде оформлювати особисто.

Про те, кому та на скільки можуть підвищити пенсію до кінця 2025 року, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

У кого зростуть виплати до кінця року

В Україні продовжує діяти система вікових доплат до пенсій. Вони нараховуються автоматично одразу після того, як людина досягає певного віку, тож додаткових заяв подавати не потрібно. Розміри вікових надбавок становлять:

  • для громадян від 70 до 75 років — доплата до 300 грн;
  • для пенсіонерів від 75 до 80 років — надбавка до 456 грн;
  • для осіб віком від 80 років і старше — доплата до 570 грн.

Головна умова для отримання вікових доплат — розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Пенсійний фонд проводить перерахунок автоматично, коли пенсіонер переходить у нову вікову категорію, тому відвідувати установу для призначення таких надбавок не потрібно.

Також варто звернути увагу на ще один важливий нюанс під час розрахунку доплати. Коли пенсіонер переходить у нову вікову групу, наприклад після 75 років, йому донараховують різницю між новою надбавкою та вже отриманою. Тож у 75 років доплата становитиме 156 грн, оскільки раніше в 70 років була призначена надбавка 300 грн.

У кого виплати можуть збільшитись майже на 1 000 гривень

Окремі додаткові виплати передбачені для самотніх громадян віком від 80 років, які потребують постійного догляду згідно з медичним висновком. Такі пенсіонери можуть отримати ще 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — це наразі 944 грн.

На відміну від вікових доплат, ця допомога призначається лише після подання заяви. Для її оформлення необхідно надати документ про склад сім’ї, медичний висновок про потребу в догляді, а також підтвердження того, що поруч немає працездатних родичів, які могли б забезпечити нагляд.

Раніше ми писали, що в Україні формули розрахунку пенсії часто призводять до суттєвих фінансових втрат — інколи люди отримують лише половину належної суми. Це свідчить про серйозні недоліки у системі соцвиплат.

Також ми розповідали, що люди з офіційно встановленою інвалідністю мають право на державну пенсію, оскільки через стан здоров’я повністю або частково втратили можливість працювати.

виплати пенсії гроші пенсіонери фінанси
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
